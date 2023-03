Op deze streamingdiensten kunt u de opvallendste Oscarwinnaars zien

RRR

Laten we wel wezen, eerst de nominatie en later de winst van de filmsong Naatu Naatu uit het Indiase actiekomediemusicalspektakel RRR (2022, Netflix) van S.S. Rajamouli was toch eigenlijk de verrassing van de avond. En het was ook een duidelijke veroordeling van de Indiase filmautoriteiten, die RRR niet hadden geselecteerd als Oscar-inzending. Het absurd aanstekelijke zang- en dansnummer versloeg op de avond zelf in de categorie beste song nota bene Lady Gaga én Rihanna. U kunt natuurlijk kiezen voor de YouTube-clip (inmiddels bijna 125 miljoen keer bekeken), maar de film RRR heeft nog veel meer in petto, over het hele spectrum van belachelijk tot subliem.

Navalny

De persoonlijke voorkeur in de categorie lange documentaire lag bij All the Beauty and the Bloodshed van Laura Poitras, maar winnaar Navalny (2022, NPO Plus) van Daniel Roher is zeker de moeite waard. Het is een goed voorbeeld van een documentairemaker die op de eerste rij zit terwijl er voor zijn ogen geschiedenis wordt geschreven. De oppositieleider Navalny, die hier gevolgd wordt, is een fascinerende figuur die zo ongeveer in zijn eentje met Poetin en het Russische staatsapparaat aan het schaken is. En zich bewust is van alle risico’s die dat met zich meebrengt.

Pinocchio

We gunnen Guillermo del Toro alle prijzen, dus was het prima dat zijn versie van Pinocchio (2022, Netflix), in ouderwetse stop-motionanimatie, de Oscar voor beste lange animatiefilm won. Maar toch ook omdat daarmee tegelijkertijd het overschatte Puss in Boots: The Last Wish niet won.