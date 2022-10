Op deze hype valt niets af te dingen: sopraan Lise Davidsen is een fenomeen ★★★★☆

Sopraan Lise Davidsen in het Concertgebouw in Amsterdam. Beeld Eduardus Lee

Het Concertgebouw in Amsterdam staat er al even, sinds 1888 om precies te zijn, en sindsdien hebben er tal van geweldige sopranen gezongen. Maar hoeveel daarvan torenden met zulk gemak boven een orkestraal tutti uit, nota bene van een orkest dat zich allesbehalve inhield? Voor Lise Davidsen (35) is een straaljagervolume geen enkel probleem, bleek in de recentste editie van de ZaterdagMatinee. Maar ze liet ook horen dat een uitschietende decibelmeter en hardheid niet hetzelfde zijn. Dat is zo bijzonder: ook op dat hoogste volume blijft haar klank genietbaar.

We zijn nog maar een paar jaar van haar bestaan op de hoogte, maar in de categorie dramatische sopranen, geknipt voor de grote rollen van Verdi, Wagner en Strauss, behoort ze al tot de wereldtop. Die stem (vergeef me de culinaire metaforen): appelstroop met een eetlepel chilipoeder. Dominant en spicy.

Toch behoort ze tot het soort dat het meer van haar vocale beheersing dan haar timbre moet hebben, bleek al in haar entree uit Verdi’s Un ballo in maschera: ze is in staat kippevelcrescendo’s te maken. En in een fenomenaal Tu che le vanità, uit Verdi’s Don Carlo, kon je haar ook spectaculair horen terugnemen zonder dat haar stem kern verloor.

In instrumentale ‘tussendelen’ werd je je er weer even van bewust dat er ook nog een orkest was, het Radio Filharmonisch. De sinfonia uit I vespri siciliani had baat gehad bij iets meer bravoure. Wagners Karfreitagszauber paste niet helemaal in het muzikale planetenstelsel, maar dirigent James Gaffigan vond mooie kleurschakeringen. Voor het Duitse gedeelte na de pauze kwam de Noorse terug in een soort black-metal-outfit. Charismatisch was ze in Wagners Dich, teure Halle, in de toegift Vissi d’arte kwam ook haar lage register er supermooi uit. Op deze hype valt niets af te dingen.

Lise Davidsen neemt applaus in ontvangst, met rechts van haar dirigent James Gaffigan. Beeld Eduardus Lee