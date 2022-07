Op deze festivals hoort u van de zomer de mooiste klassieke muziek

Het ensemble Trigon tijdens het slotconcert van het Festival Oude Muziek in de Nicolaikerk, Utrecht. Beeld Foto: Jelmer de Haas

Delft Chamber Music Festival

Voor de liefhebbers van kamermuziek is Delft in de zomer een vaste stop. Pianist Nino Gvetadze nam de artistieke leiding over van Liza Ferschtman en presenteert nu haar eerste volledig eigen editie, die woensdag begint. Met onder meer een voorstelling over Maro Makashvili, die ‘de Georgische Anne Frank’ wordt genoemd.

27/7 t/m 7/8, diverse locaties in Delft.

Grachtenfestival

Waar in de meeste grote cultuurmetropolen de concertzalen een zomerstop houden, blijft het Amsterdamse Concertgebouw al jaren geopend. Tot eind augustus kun je genieten van de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ook worden bijzondere plekken in Amsterdam omgetoverd tot concertlocaties voor het Grachtenfestival. Cellist Alexander Warenberg is artist in residence.

12 t/m 21/8, diverse locaties, Amsterdam.

Muziekzomer Gelderland

Ooit gestart als het zomerpodium voor het Nationaal Jeugdorkest (NJO), is de Muziekzomer Gelderland uitgegroeid tot een 17 dagen durend festival met zo’n tachtig voorstellingen. Verwacht hoogtepunt: de uitvoering van Béla Bartóks opera Blauwbaards burcht, uitgevoerd door het NJO. Marc Pantus en Barbara Kozelj zijn de solisten, regisseur is Kenza Koutchoukali.

29/7 t/m 14/8, diverse locaties in Gelderland.

Festival Via Musica

Het beeld dat onze jongste provincie weinig te bieden heeft op het gebied van cultuur moet nodig worden bijgesteld. Van Zeewolde tot de Noordoostpolder vindt het Festival Via Musica plaats, met concertlocaties uiteenlopend van kerk tot boerenschuur. Het festivalthema is dit jaar Erasmus.

4 t/m 7/8, diverse locaties in Flevoland.

Orlando Festival

Wilt u iets horen wat u nooit eerder hebt gehoord, dan heeft u de beste kansen op het Orlando Festival in Kerkrade. Programmeur Henk Guittart legt er eer in om zoveel mogelijk Nederlandse kamermuziek te laten horen. Er zijn vier wereldpremières. Het Osiris Trio zal er zijn afscheidsconcert geven.

11 t/m 21/8, Theater Kerkrade.

Zeister Muziekdagen

Voor wie van strijkkwartetten houdt, zijn de Zeister Muziekdagen een begrip. Ieder jaar slagen ze er weer in om de beste strijkkwartetten ter wereld naar Zeist te halen, met dit keer onder meer het Quatuor Ébène.

13 t/m 27/8, diverse locaties in en rond Zeist.

Opera Nijetrijne

Even is het Friese Weststellingwerf de operahoofdstad (nou ja, operahoofdgemeente) van Nederland. Opera Spanga, dat zich met een knipoog maar ook met trots ‘het Verona van Weststellingwerf’ noemt, voert iedere zomer een opera uit in het weiland, en presenteert de eigen voorstelling After the Flood. Even verderop voert Opera Nijetrijne zoals elk jaar een in het Nederlands vertaalde komische opera op: dit keer Expeditie op drift, naar Mozarts Lo sposo deluso.

16 t/m 28/8, Nijetrijne.

Stift Festival

Op het Stift Festival in Twente luister je naar Messiaen in Kasteel Twickel en naar Brahms in de Stiftskerk in Weerselo. Er is ook een crècheconcert waar je desgewenst je baby kunt dumpen. Van de site: ‘Violist – en vader – Daniel Rowland creëert een ontspannen, interactieve en boeiende omgeving waar kinderen en hun families de wonderen van klassieke muziek kunnen ervaren en ervan genieten.’

20 t/m 28/8, diverse locaties in Twente.

Het Stiftfestival in kasteel Twickel in Twente. Beeld Serban Mestecaneanu

Aurora Festival

Volgens de website bestaat het Aurora Festival 25 jaar, en toch is het heel goed mogelijk dat je er nooit van hebt gehoord. In verband met de Russische aanval op Oekraïne besloot het Peter de Grote Festival in Groningen snel zijn naam te veranderen. Er zijn vele kamermuziekconcerten, ook in de wijde omgeving, zoals de abdijkerk van Aduard en de herberg Aelderstroom in Zweeloo (Drenthe).

T/m 30 juli, diverse locaties in en rond Groningen.

Batenburg Baroque

Violist Judith Steenbrink kennen we van het ensemble Holland Baroque. Toen ze in Batenburg kwam wonen, een prachtig plaatsje aan de Maas met een indrukwekkende kasteelruïne, kreeg ze de vraag of ze nog iets voor het stadje kon betekenen. Ja dus: op vrijdag 26 augustus begint haar festival voor barokmuziek.

26 t/m 28/8, Oude Sint Victorkerk, Batenburg.

Festival Oude Muziek

Dat Steenbrink haar festival op 26 augustus laat beginnen, is gewaagd, want dan begint ook het Festival Oude Muziek in Utrecht, dat vanuit heel Europa liefhebbers van muziek uit de middeleeuwen tot en met barok naar de oude stadskerken en TivoliVredenburg lokt. Het thema is dit jaar galanterie, waarmee ook later repertoire wordt verkend. Verwacht veel rococo. Zanger Marc Mauillon en de Nederlandse Bachvereniging zijn artists in residence.

26/8 t/m 4/9, diverse locaties in Utrecht.