Op deze doordeweekse dag in Almere maakt de 65-plusser er een feestje van

Festivalgangers gooien de heupen los tijdens de tweede editie van festival Forever Young op 22 augustus 2018. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Jeugdsentiment!’, kirt een dame die zich voortbeweegt met behulp van een loopkruk bij het zien van de rups. Een medewerkster helpt haar het wagentje van de kermisattractie in. Stellen en vriendinnenduo’s die klaarzitten voor het ritje maken nog even vlug een selfie, voor de karretjes zich in beweging zetten.

‘Onder het doek van de rups kon je vroeger als een van de weinige plekken even samenzijn met je vriendinnetje zonder dat je ouders het zagen. Ouderen hebben daar goede herinneringen aan’, zegt Sietse Dugour, initiatiefnemer van Forever Young, een festival in Almere speciaal voor 65-plussers. Het evenement met tienduizend bezoekers wordt woensdag voor de tweede keer georganiseerd. Doordeweeks ja, want aan werken doet de doelgroep doorgaans toch niet meer.

Spanning en sensatie tijdens de tweede editie van festival Forever Young op 22 augustus 2018. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Aan nostalgie geen gebrek hier. Qua programmering is rekening gehouden met de smaak van de wat oudere bezoeker, met tributebands die muziek spelen van Neil Diamond en The Beatles. Er is een ‘insmeerbar’ van KWF Kankerbestrijding en een caravan van Seniorweb waar je gratis foto’s kunt laten maken en ‘computervragen’ kunt stellen.

Maar ook van de logistiek vraagt een ouder publiek iets anders dan een dancefestival, zegt Dugour. ‘Het terrein is ruimer opgezet, er moeten in principe een stuk of vijf scootmobielen tegelijk door de paden kunnen passeren. En op Lowlands hang je misschien boven een Dixie, maar dat kan voor deze doelgroep natuurlijk niet. Die willen luxe toiletten.’

Senioren dansen op muziek van The Beatles op de tweede editie van festival Forever Young op 22 augustus 2018. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hulpstukken

Dugour - zelf overigens dertiger - is eigenaar van een bedrijf gericht op technologische hulpstukken voor kwetsbare groepen, zoals ouderen. ‘In mijn werk kom ik deze doelgroep elke dag tegen en dan zie je hoeveel leuke oudere mensen er zijn. In de discussie gaat het altijd maar over de kosten van de ouderenzorg en hoeveel er moet worden bezuinigd, het is altijd negatief. Met dit festival willen we laten zien dat je met 65-plussers ook gewoon een geweldig feestje kunt bouwen.’

In de zee van festivals die Nederland overspoelt - onderzoeksbureau Respons telde er vorig jaar 934 - is Forever Young het enige waar de minimumleeftijd op 65 jaar ligt. Maar presentator Henny Huisman ontdekt tussen de deelnemers aan zijn ‘hilarische bingo’ een insluiper. ‘Nee, jij bent nog geen 65 hè mevrouw, je hebt gelogen bij de ingang om binnen te komen.’ De bingospeelster wijst verontschuldigend naar haar man, die de pensioengerechtigde leeftijd zo te zien wel heeft bereikt. ‘Leuke vent toch?’, roept ze bijdehand. ‘Tja, van zijn uiterlijk moet hij het niet hebben, dus hij zal wel goed verdienen’, grapt Huisman, voor hij weer een nummertje trekt.

Senioren dansen op de Beatles op de tweede editie van festival Forever Young op 22 augustus 2018. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Even verderop hangt Dolly Bode (74) op een rollator, kijkend naar een optreden van een verrassend vloeiend bewegende rolstoeldanseres in blauw glimmend pakje. ‘Hartstikke gezellig hier’, zegt ze. Of ze normaal weleens naar een festival gaat? ‘Naar housefeesten’, plaagt haar vriendin. Nee, zegt Dolly, het is toch lastig als je slecht ter been bent om naar evenementen te gaan waar je lang moet staan. ‘Met een scootmobiel, waar ik normaal in zit, zijn evenementen vaak moeilijk toegankelijk. Hier kon ik bij de ingang deze rollator lenen, ideaal.’ Enige nadeel van dit - gratis - festival vindt ze de consumptieprijzen. ‘Ik zag net een broodje kroket voor 4 euro. Dat is toch wel erg overdreven.’

Campingsfeer

Irmgard Dix (75) en Nel van Dijk (81) uit Hoevelaken komen speciaal voor de band Sixties Generation. Festivalgangers zijn ze normaal gesproken niet, liever bezoeken ze concerten of een museum. ‘En we gaan weleens naar een kunstevenement, of de KLM Open, een golftoernooi. Dat is een heel andere sfeer natuurlijk’, zegt Dix. Ze mag dan wel onder leeftijdgenoten verkeren, ze voelt zich toch niet helemaal op haar plek op Forever Young. ‘Wij gaan bijvoorbeeld ook niet naar de Huishoudbeurs. Het is een ander type mensen. Niet dat ik erop neerkijk, maar hier heb je toch wat meer, hoe zal ik het zeggen? Een campingsfeer.’

Festivalgangers genieten van de zon op de tweede editie van festival Forever Young op 22 augustus 2018. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Bij de ehbo-post zijn de hulpverleners deze zonnige middag vooral druk met wespensteken, appelflauwtes door de warmte en ‘ouderen die hun medicijnen niet goed hebben ingenomen’, vertelt een medewerker. ‘Het is wel wat anders dan een dancefeest als Decibel ja, daar heb je vaker problemen als gevolg van drugs en vooral alcohol.’

Corrie Gerritsen (80) kan het bevestigen - ze werkte ‘tot een paar jaar geleden’ achter de bar op festival Lowlands. ‘Daar lopen de jongeren ’s ochtends al bezopen rond, dat zie je hier niet.’ Ze vindt het wel lekker rustig zo. ‘En fijn dat er overal extra medewerkers zijn die je kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld om in het reuzenrad te komen. Ergens anders blijf je dan toch sneller langs de kant staan en denk je: laat maar.’ Maar hier is ze met haar man Jaap (81) al alle attracties in geweest. ‘En er zijn geen gillende kinderen hier, dat is ook weleens lekker’, zegt Jaap. Als de zanger op het podium Lucky Lips van Cliff Richard inzet, is het gesprek abrupt voorbij. ‘Whowhowho’, zingt Corrie, vrolijk meedeinend op de muziek uit haar jonge jaren.