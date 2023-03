Op den duur kreeg moeder de zenuwen van haar tattoos. Dat kwam door die Arabische orthodoxe predikanten

Beeld Isa Grutter

Vader en ik hadden Nezmet, onze eigen schuurkapper. ‘Maar wie knipte moeder?’, vroegen mij enkele lezers. Antwoord: niemand. Was ook niet nodig, want moeder wilde niet geknipt. Die hele generatie gastarbeidersvrouwen moest niks hebben van kappers. Schaar in ’t haar is onoorbaar. Zondig zelfs, want in een kapsalon, dacht men, huist de duvel. Deze juffers waren fier op hun door God geschonken ravenzwarte tooi. Een pronkjuweel dat onder de hoofddoek verstopt ging voor de wettige eega.

Wat moeder wel deed, was die dikke tooi nu en dan flink insmeren met olijfolie. Ik zie het haar nog doen, op speciale dagen, beide handen dopend in een schaal stroperig, woudgroen sap en dan met tien vingers fijntjes inwrijven – en zie dáár die oogverblindende glans. Soms ging er ook een dot in mijn krullenbol.

Deze olie, die vader inkocht tijdens zomervakanties bij de olijfboer uit ons dorp, ging in een driedubbel ingetapete vijfliter jerrycan mee met de handbagage richting Schiphol (toen de Security je nog niet eruit pikte op verdenking van terroristische listen).

Verandering van spijs doet eten: soms deed moeder er een kleurtje in. Dan werd vader op pad gestuurd voor de beste henna, of zoals Berbers zeggen, ‘rhenni’. Hele dozen rhenni sjouwde hij. Moeder vermengde de poeder vervolgens met water en smeerde de dikke pasta op d’r haren die ze inbond met een theedoek voor ze ging slapen. De volgende ochtend was haar kruin opgedoft tot glooiend terracottarood. Zo kreeg vader niet alleen de liefste en zorgzaamste vrouw op aarde, maar ook de mooiste.

Er was nog iets. Kort na het huwelijksbootje liet moeder tattoos aanbrengen. Zo’n veertig jaar lang prijkten op haar gezicht twee traditioneel Berberse sierpatronen: eentje midden op het voorhoofd en eentje die over de kin doorliep tot aan het strottenhoofd. Als je oude portretfoto’s van haar ziet, denk je dat vader het bed deelde met een bloedlinke Mohikaan waarmee je geen ruzie moest krijgen, omdat ze achter haar rug een hakbijl had verstopt. Tegenwoordig vind je geen voetballer, zanger, fitnesshijger, yogafreak of wat voor lulletje rozenwater dan ook zonder tierelantijntjes op been en arm. Maar de trend is al eeuwen geleden ingezet door de Dajaks uit de Borneo-jungles en Berbervrouwen uit ruige berg- en woestijnstreken.

Op den duur kreeg moeder de zenuwen van haar eigen tattoos. Dat kwam door die Arabische orthodoxe predikanten, die via satellietschotels de wereldwijde goegemeente schrik aanjoegen met Allahs toorn over ‘versierders en verminkers’. Daarop besloot moeder op een dag dat ze definitief af wilde van haar decoraties, waarna vader mij vroeg uit te zoeken waar dat kon. Ik maakte een afspraak bij Tattoo Bob in Rotterdam. Na het weglaseren zei Bob: ‘Stoer wijffie hoor, die moeder van je’.