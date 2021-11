Op de vraag wat literatuur ís, krijg ik steeds maar geen antwoord

Begin 2017 interviewde ik in het Amsterdamse Spui25 drie literatuurwetenschappers over hun boekje Literatuur. Boekje, want het betrof deel 50 in de serie Elementaire Deeltjes die Amsterdam University Press uitgeeft en waarin ingewikkelde onderwerpen kort en bondig worden geduid door mensen met verstand van zaken. Voorafgaand aan het gesprek had ik het deeltje natuurlijk aandachtig gelezen. Toen ik het uit had, wist ik best veel over de geschiedenis van literatuur, over de genres binnen literatuur en over de functies van literatuur, maar een antwoord op de vraag wat literatuur ís, had ik helaas niet aangetroffen – best merkwaardig, aangezien het boekje wel met die vraag begon.

Ook tijdens de avond in het debatcentrum lukte het me niet de auteurs een heldere definitie van literatuur te ontlokken. Mijn genadeloos doorvragen leidde er slechts toe dat een van hen me na afloop korzelig de rug toedraaide, waarna de andere twee geduldig uitlegden dat literatuurwetenschappers nóóit antwoord geven op de vraag wat literatuur is. Ze hadden haar in het boekje alleen maar opgeworpen om in de rest van hun betoog te kunnen uitleggen waarom het zo’n stomme vraag is. Ik stapte geknakt de tram in.

Afgelopen week maakte mijn hart een sprongetje toen ik Het raadsel literatuur – Is literaire kwaliteit meetbaar? van Karina van Dalen-Oskam op mijn bureau kreeg. Niet alleen trapt ook Van Dalen-Oskam haar eerste hoofdstuk af met de heikele vraag ‘wat is literatuur?’, dapper gooit ze er de nog veel heikeler vraag ‘en wat is goede literatuur?’ achteraan. Gretig las ik verder. Karina van Dalen-Oskam, hoogleraar computationele literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, heeft bijna tien jaar aan haar onderzoek gewerkt. Ze interviewde duizenden lezers, ontwikkelde speciale software en analyseerde daarmee vierhonderd romans; als iemand moet weten wat (goede) literatuur is, is zij het.

Karina van Dalen-Oskam Beeld Bas Doppen

Maar ook Van Dalen-Oskam komt niet met een eenduidig antwoord. Het is ingewikkeld, zegt ze als ik haar bel. ‘Uiteindelijk ligt het oordeel bij de lezer. En die lezer is niet alleen niet eenduidig, hij verandert ook nog eens voortdurend mee met de maatschappij waarin hij leeft. Elke lezer is anders. Wat de een een literair meesterwerk vindt, kan door een ander als moeilijk gedoe worden weggezet.’

Als er echt geen objectieve criteria bestaan aan de hand waarvan je literatuur kunt beoordelen, wat betekent dat dan voor de literaire kritiek? En als objectieve criteria niet bestaan in het geval van literatuur, zijn die er dan wel bij andere kunstdisciplines, zoals muziek, theater, beeldende kunst, dans en noem maar op? Vragen, vragen. Hopelijk gaat Het raadsel literatuur niet de geschiedenis in als slotakkoord van een interessant onderzoek, maar als startpunt van nieuwe, verhitte debatten. En misschien krijg ik ooit tóch antwoord.