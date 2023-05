Op de tentoonstelling ‘Naïef Realisme’ zijn ‘naïeve’ kunstenaars geen platte karikaturen ★★★★☆

Henri Rousseau, ‘La Fabrique de chaises à Alfortville’, ca. 1897. Beeld De Agostini via Getty Images

Op het schilderij is een Franse fabriek te zien, daarvoor een stoep en een gele zandweg. Net buiten het kader van het schilderij lijkt een zinkgat te zijn, de weg druipt van het doek naar een onzichtbare afgrond. Linksvoor een piepklein mannetje die met een stok een slang dresseert, op de achtergrond een behaard roze huisje.

Wat kan er toch fantastisch veel misgaan bij het maken van een schilderij. Zoals op dit doek uit 1897 van Henri Rousseau, nu te zien in Museum More in Gorssel. Die weg hoort namelijk niet te druipen, dat kleine mannetje was manshoog bedoeld, de stok en slang stellen een hengel voor en het huisje is niet van blokken haar, maar van bakstenen.

Ook andere schilderijen op de tentoonstelling Naïef Realisme hebben maffe missers: verhoudingen, perspectief, anatomie, schaduwen, het gaat hier niet hoe het hoort. ‘Oei, dat kan hij niet zo goed’, zegt een bezoeker besmuikt terwijl ze naar een arm zonder botten wijst.

Louis Vivin, ‘Le ballet’, 1925. Beeld Courtesy Galerie Dina Vierny, Paris

En toch is dit museumkunst. Door het Nederlandse museum voor realisme geleend uit musea in bijvoorbeeld Washington, Amsterdam, Zürich, Parijs en New York. Gemene deler: dit is kunst van 26 uiteenlopende ongeschoolde makers. Wat hen bindt is dat ze begin vorige eeuw door de kunstwereld van Europa en de Verenigde Staten werden… Tja, wat is nu het goede woord: toegelaten? Geaccepteerd? Ingelijfd? Vermarkt? Van alles eigenlijk.

In Europa bewonderden avant-gardistische kunstenaars Rousseau, omdat zij wilden losbreken van de academische regels. In Amerika werd Anna Mary Robertson Moses een nationaal symbool. Haar schilderijen van lieflijke plattelandsscènes zouden bewijzen dat Amerikaanse kunst in stijl en onderwerpkeuze geen slap aftreksel van Europese kunst hoefde te zijn. Dat kon de Amerikaanse burgers moed geven na de Grote Depressie. Andere kunstenaars werden bewonderd omdat hun kunst zo ‘puur’ of ‘primitief’ was, zo weinig intellectueel, zo anders.

Grandma Moses, ‘Shenandoah Valley South Branch’, voor 1938. Beeld Grandma Moses Properties Co

Aldus kreeg een select gezelschap ‘naïeve’ kunstenaars een plek in de canon en, niet zelden, in andermans verhaal. Dat maakte hen ook kwetsbaar. ‘Douanier Rousseau’ (hij was belastingbeamte) werd door Picasso bewonderd, maar ook belachelijk gemaakt. En met volkskunstheldin ‘Grandma Moses’ rekende een latere generatie kunstcritici genadeloos af.

Kortom: in de fascinerende geschiedenis van deze ‘naïeven’ schuilt een fikse portie opportunisme en vast ook willekeur. De tentoonstelling maakt daar weinig woorden aan vuil (in de catalogus vind je het wel). Op tekstbordjes staat simpelweg ‘in 1919 werd hij ontdekt’ (Emile Branchard) of ‘op 79-jarige leeftijd brak ze door’ (Moses). Biografische informatie is beknopt, hier zijn de kunstenaars geen platte karikaturen, zoals in het verleden wel is gebeurd. Per zaal ligt de nadruk op de overeenkomsten tussen een aantal schilders. Dat ze hun onderwerpen dicht bij huis kozen bijvoorbeeld, of juist fantasielandschappen maakten (zoals Rousseau later zou doen) of dat ze zeer gedetailleerd schilderden. Er zitten heel boeiende en maffe kunstwerken bij, die nog steeds verrassen door hun ‘anders’ zijn.

Horace Pippin, ‘The Wash’, 1942. Beeld American Folk Art Museum

Tegelijk blijft het een wankel verband: wat heeft een Belgische meubelmaker en kunstenaar (Aloys Sauter) nou eigenlijk te maken met een Amerikaanse ex-soldaat en kunstenaar (Horace Pippin)? Niks in achtergrond, niks in stijl, alleen in het vreemde lot in dezelfde decennia door de kunstwereld te zijn ‘ontdekt’. En sommige combinaties van schilderijen verdragen elkaar (mede door de felle kleuren) zeer slecht. Het blijkt toch het beste gewoon lang naar één kunstwerk te kijken. Niet alleen met vrolijke verwondering over de mooiste ‘missers’, ook om je af te vragen: zou ik hier ook zo opgewonden van raken als het in een drogisterij hing (Moses) of op straat werd verkocht (Rousseau)?

Naïef Realisme beeldende kunst ★★★★☆ Museum More, Gorssel, t/m 25/06