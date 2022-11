Op de tentoonstelling ‘40 jaar Familie Doorzon’ valt op hoe enorm strak het tekenwerk is

De Familie Doorzon

‘Waar een klein land weer eenz met grote onzzin beezzzig kan zzijn!!’, lalt stamvader John van De Familie Doorzon. Het is 1995 en hem is net verteld dat de overheid ‘richtlijnen voor housepartys’ heeft opgesteld om het drugsgebruik in te perken. Hoezo? Laat die junkies het lekker zelf uitzoeken, vindt John. Daarna rijdt hij slingerend naar huis: ‘In wat voor land leven wij – hik – toch?’

Museum Allard Pierson in Amsterdam brengt tot half maart de tentoonstelling ‘40 jaar Familie Doorzon – Nederland gestript door Gerrit de Jager’, waar de recente geschiedenis wordt naverteld aan de hand van wat de tekenaar ‘iconische gebeurtenissen’ noemt. Op de muren van de museumzaal staan jaartallen en trefwoorden als ‘Knuffelcriminelen’, ‘Glasbakken’ en ‘Medelanders’, die kort samenvatten wat ons in de afgelopen vier decennia heeft beziggehouden.

Archief

Gerrit de Jager (1954) is niet alleen bekend van De Familie Doorzon, maar ook van de reeks Roel en zijn beestenboel en van de striptitels Sneek en Zusje. En hij tekent dagelijks cartoons over de actualiteit voor het AD. In 2013 publiceerde hij zijn levensverhaal Door zonder familie, dat vorig jaar is aangevuld met Songlife, een handgeletterd en autobiografisch boek over liedjes die een grote rol hebben gespeeld in het leven van De Jager.

In 1980 begon De Jager aan zijn Doorzon-saga, aanvankelijk samen met collega Wim Stevenhagen, maar hij ging al snel alleen verder. Het laatste en 31ste album in de populaire stripreeks was Viva vinex en stamt uit 2008. De aanleiding voor deze expositie is dat het Allard Pierson zes jaar terug het volledige archief van Gerrit de Jager geschonken kreeg. Naast 15 duizend originele strippagina’s, cartoons en illustraties omvat dit ook archiefschetsen, inkleuringen, merchandising, correspondentie, albums en zelfs teddyberen, want De Jager ontwierp ooit Bob de Beer, als mascotte van de Bijenkorf.

Strak tekenwerk

Na een uitgebreide schifting is er een indrukwekkende collectie overgebleven, waaruit de huidige tentoonstelling is samengesteld. Daarin vallen een paar dingen op. Bijvoorbeeld dat De Jager bepaalde trends en tendensen al vroeg in het vizier had. In een Doorzonstrip die in 1993 werd afgedrukt in Het Parool ligt het zwarte personage Arie Bleekjes in bed met twee meisjes. Halverwege hun triootje moet er iets urgents besproken worden: de identiteitskwestie. Beide meisjes zijn biseksueel, verklaren ze, en ‘hebben een hang-up met sm’. Het meisje links van Arie was vroeger een jongetje, het meisje rechts is Joods en pleit voor ‘integratie van de homoseksualiteit binnen de Joodse gemeenschap’. Arie kan het niet helemaal meer volgen en stapt uit bed. ‘Ga je de condooms pakken?’ ‘Nee, een notitieblok!’ Zoek naar deze strip onder het trefwoord ‘LHBTQIA+’.

Omdat De Jager niet vies is van provocatie, brengt hij geregeld ook de kerk en het geloof ter sprake, maar dan wel op zijn manier. Johan Cruyff, die zijn initialen deelde met Jezus Christus, tekent hij hangend aan het kruis, vanwaar het orakel mededeelt dat de tegenstander op het middenveld moet worden vastgespijkerd. ‘Dat is natuurlijk logisch.’

Wat verder opvalt is de enorme strakheid van het tekenwerk. De Jagers productie is al tientallen jaren zeer groot, maar dat heeft voor zijn perfectionistische stijl geen consequenties. De klare lijn is onberispelijk, de composities zijn glashelder. Daarom is het mooi dat de tentoonstelling als geheel is vormgegeven door ontwerpbureau ExtraBlond, dat eenzelfde strakheid nastreeft. Voor wie De Jagers hoge productiviteit eigenhandig wil toetsen: er staat een lichtbak met touchscreen waarin 2.200 cartoons zijn opgeslagen die eerder in het AD verschenen. Nieuwsgierige bezoekers kunnen al die getekende grappen aanklikken en nog eens terugzien waar Nederland zich over opwond. Hik!

40 jaar familie Doorzon. Allard Pierson Museum, Amsterdam, t/m 12/3. Gerrit de Jager geeft 19/11, 27/12, 28/1 en 25/2 tekenworkshops.