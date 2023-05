Op de tast door de mist naar Banja Luka

Sarajevo, circa 1996. Beeld Getty

Sarajevo, 15 mei 1996

Ik sta om kwart voor zes op. We gaan in alle vroegte per helikopter naar Banja Luka. Om half zeven treffen Joanna, Patricia, Stefanie en ik elkaar bij de Mission. Vandaar per OVSE-bus naar het vliegveld.

De vlucht is geen pretje. Er hangt een dichte mist. We vliegen rakelings over de grond en volgen het heuvelachtige patroon van het landschap onder ons. Het lijkt wel of de piloot op de tast vliegt. Na een kwartier lijken ze het spoor bijster te zijn. Er wordt in de cockpit een gigantische kaart uitgevouwen die ijverig wordt bestudeerd.

Na anderhalf uur landen we in Banja Luka. In het regiokantoor worden we ontvangen door Tim Stanning, een keurige Engelse oud-marineman. Wij krijgen een briefing over de politieke situatie, die pikant is vanwege het eigen geluid van de Servische minister-president Kasagic, die vanuit Banja Luka, waar hij resideert, een gematigder koers lijkt te willen varen dan zijn broodheren in Pale.

Ons samenzijn wordt wreed verstoord door het bericht dat Karazic Kasagic heeft ontslagen. Dat is sensationeel nieuws. De president van Srpska, die in zijn huidige functie door de internationale gemeenschap niet langer erkend wordt, ontslaat de minister-president, die door dezelfde gemeenschap op handen wordt gedragen. Een ernstiger provocatie is nauwelijks denkbaar.

Ed van Thijn (1934-2021). Ingekort fragment uit Stemmingen in Sarajevo. Van Gennep, 1997.