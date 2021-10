Op de set van ‘Rust’ waren eerder al problemen met vuurwapens

De set van de film Rust, waar het dodelijk ongeluk gebeurde. Beeld AP

Volgens hoofdbelichter Serve Svetnoj waren ‘nalatigheid’ en ‘onprofessionalisme’ de directe oorzaken van het dodelijke ongeluk op de set van de western Rust, waarbij cameravrouw Halyna Hutchins om het leven kwam. Op de ochtend van de noodlottige draaidag had een zestal crewleden al ontslag genomen vanwege de ondermaatse arbeidsomstandigheden op en om de set van de speelfilm, die een budget heeft van ruim 6 miljoen euro.

Over de exacte toedracht van de opnamedag in New Mexico wordt gaandeweg meer bekend in de Amerikaanse kranten. Baldwin (tevens producent) was bezig te repeteren met zijn wapen voor een shoot-out in een houten kerkje, waar hij met nog twee acteurs een vuurgevecht zou spelen. De drie filmvuurwapens waren klaargelegd door de wapenexpert van Rust en werden aangereikt door de assistent-regisseur. Beiden behoren daarbij te controleren of het wapen écht kogelvrij is.

Volgens de Amerikaanse krant The LA Times, waarvan reporters met een aantal crewleden spraken, zou de assistent-regisseur ook daadwerkelijk – volgens protocol – tegen Baldwin hebben gezegd dat het een ‘cold gun’ betrof, een veilig wapen zónder kogels of losse flodders. Er hadden zich op de set van Rust eerder al problemen voorgedaan met de vuurwapens. Baldwins stuntman vuurde volgens ooggetuigen plots (vermoedelijk losse flodders) met een wapen dat ‘cold’ was verklaard. Daarover zou ook zijn geklaagd.

Het filmbedrijf Rust Movie Productions liet deze week weten niet op de hoogte te zijn geweest van ‘officiële klachten’. Volgens entertainmentwebsite TMZ werden de filmwapens op de set ook door crewleden gebruikt om te oefenen met echte munitie. Dat is een mogelijk verklaring voor de ‘vergeten’ kogel in het wapen van Baldwin.

De politie van Santa Fe is nog bezig met de getuigenverhoren, onder meer met de filmwapenexpert van Rust. Zij groeide op in het vak, als dochter van de ervaren filmwapenexpert Thell Reed, die de wapens verzorgde voor westerns als The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford en Django Unchained. Heel ervaren was de 24-jarige Hannah Gutierrez Reed zelf nog niet: Rust was pas haar tweede speelfilm als wapenexpert.

Zondagnacht kwamen in Los Angeles enkele honderden collega’s, bekenden en familieleden van Hutchins bijeen om de 42-jarige cameravrouw te herdenken middels een tocht met kandelaars over Sunset Boulevard. Voor Rust draaide ze als DOP (director of photography) onder meer de actiefilm Archenemy en de horrorthriller The Mad Hatter.

Hutchins groeide op in Oekraïne ten tijde van de Sovjett-Unie, nabij de poolcirkel en op een militaire basis. Ze werkte enige tijd als onderzoekjournalist voor ze naar de VS verhuisde om het filmvak te leren. In 2009 werd ze tot rising star benoemd door het filmblad American Cinematographer.