Op de openingsavond van de Cello Biënnale Amsterdam haakt de cello aan bij andere disciplines

Het blanke canvas op het podium van het Amsterdamse Muziekgebouw meet pakweg 2 bij 2 meter. Een jonge kunstenaar trekt langzaam een baan druipend blauw van linksboven naar rechtsonder. Het is schilderen op muziek, want naast het kunstwerk in wording speelt de Franse cellocrack Jean-Guihen Queyras noten van Benjamin Britten.

Er wordt wat uit de kast gehaald, op de openingsavond van de negende Cello Biënnale Amsterdam. Gelukkig kan het weer, na het coronamalheur van 2020, toen het festival noodgedwongen uitweek naar online oorden. Tot en met 29 oktober is het in Amsterdam cello voor en cello na. Componisten als Martijn Padding en Willem Jeths leveren een vracht aan nieuw werk, het aanpalende Bimhuis strijkt een jazzy partij mee en op het Nationaal Cello Concours kruist de jeugd de stokken.

De schilder heet trouwens Jérémie Queyras. Hij is een zoon van Jean-Guihen, de coryfee die na de familieperformance de Anner Bijlsma Award krijgt uitgereikt, een vierjaarlijkse prijs van 50 duizend euro die is vernoemd naar de in 2019 overleden meestercellist. Maar eerlijk is eerlijk: het strijken op de cello en het strijken op het canvas tellen niet op tot drie. Queyras junior volgt dan wel de frasen en het karakter van Brittens muziek, op het doek resteert een grauwe compositie.

The Cello Moves, luidt in Amsterdam de leus, oftewel: ‘de cello beroert, beweegt en doet bewegen’. Ook letterlijk, in een deel uit de nieuwe dansvoorstelling Silenzio van het choreografenduo LeineRoebana. Cellist Ketevan Roinishvili en accordeonist Renée Bekkers leggen ruim een halfuur lang klanken onder zwaaiende armen en draaiende torso’s. Toch, pas als Roinishvili er in een danspauze een superieur stukje Arvo Pärt uit jast, komt de cellofan thuis.

Niet zo makkelijk dus, om met het instrument zonder kleerscheuren aan te haken bij andere disciplines. Of om er muziek voor te schrijven die al bij de eerste uitvoering op haar plek valt. Calliope Tsoupaki, voormalig Componist des Vaderlands, opende de Amsterdamse premièrestroom met Behind the Moon. Nu eens streek Larissa Groeneveld een onrustige melodie, dan weer klaagden haar snaren zacht. Mooi waren de neerwaartse glijtonen, met rillerig uitdoven tot slot. Helaas bleef de piano onder de handen van Ellen Corver te veel klinken naar piano.

Uiteindelijk smaakte cello puur het best. Het Polish Cello Quartet zette er vier op een rij in muziek van de Pools-Franse componist Alexandre Tansman. Heerlijk, dat zingen, poken en zinderen op zestien snaren, zonder de heisa van andere kunst.

Cello Biënnale Amsterdam Met o.a. Jean-Guihen Queyras, Larissa Groeneveld, LeineRoebana. Klassiek ★★★☆☆ 20/10, Muziekgebouw, Amsterdam, t/m 29/10.