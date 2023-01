Op de nieuwe mix van Bob Dylans album ‘Time Out of Mind’ is het of hij naast je staat te zingen ★★★★☆

Bob Dylan in 1994. Beeld Getty

Met de vrijdag verschenen box Fragments wordt het muzikale verhaal verteld van wat nog altijd een van de beste platen van Bob Dylan is, Time Out Of Mind uit 1997. Een album dat de artistieke wederopstanding van Dylan (inmiddels 81) markeert. Een Bob Dylan die ons toen zelfs even dreigde te ontvallen. Ook de Volkskrant had in de zomer van 1997 een necrologie van Bob Dylan klaarliggen. De berichten over een hartoperatie die de toen 56-jarige zanger zou hebben ondergaan waren zorgwekkend.

Zelf zou Dylan ook zeggen dat hij even vreesde dat hij ‘Elvis snel zou zien’. Mogelijk dat zijn ziekte eraan heeft bijgedragen dat toen een paar maanden later zijn album Time Out of Mind verscheen, er geen twijfel over bestond waar de liedjes over gingen: Dylans bijna-doodervaring.

Titels als Tryin’ to Get to Heaven of Not Dark Yet, gevolgd door de woorden ‘but it’s getting there’, zeiden genoeg. Dat het album al maanden vóór zijn ziekenhuisopname was opgenomen, vergaten we even. Hoe dan ook, Time Out Of Mind was niks minder dan een artistieke triomf. Een terugkeer naar de vorm die hij sinds de jaren zeventig niet meer had getoond. Het door Daniel Lanois geproduceerde album markeerde ook het begin van de wederopstanding van Dylan als maker van muziek die ertoe deed. Maar met een producer zou hij niet meer samenwerken.

Alle platen na Time Out Of Mind produceerde hij zelf, onder pseudoniem Jack Frost. Blijkbaar had zijn avontuur met Lanois hem voorgoed genezen van het idee dat hij zijn werk uit handen moest geven. Hij leek ook, als een van de weinigen, nooit echt blij met het wat mistige geluid dat Lanois aan Time Out Of Mind gaf. Mogelijk dat de samenstellers van de nu verschenen 5-cd-box Fragments, deel 17 in de monumentale reeks The Bootleg Series, daarom kozen voor iets opmerkelijks: het album laten remixen en ontdoen van alle post-productionele geluiden die Lanois destijds aan de liedjes had toegevoegd.

Niet ter vervanging van Time Out Of Mind, dat in 1997 de Grammy voor beste album won, maar als alternatief voor luisteraars die net als Dylan moeite hebben met de Lanois-sound, die de zang vervormt.

Het resultaat is prachtig. De nieuwe mix op cd één sluit ook beter aan bij de veel rauwere outtakes, die twee cd’s vullen. Je hoort Dylan nu ineens alsof hij naast je staat te zingen, en wat was hij in 1997 goed bij stem. Zo blijkt ook uit de live-opnamen die de vierde cd vullen, al ontstijgt de opnamekwaliteit nauwelijks die van matige bootlegs. Op de vijfde cd zijn alle nummers uit de Time Out Of Mind sessies verzameld die in 2008 al verschenen in de box Tell Tale Signs, deel 8 uit The Bootleg Series. Toen bleek al dat Dylan en Lanois twee van de beste liedjes uit de sessies niet op de plaat hadden gezet: Mississippi (later wel verschenen op Love And Theft ) en Red River Shore. De vroegste, nu verschenen versies van deze liedjes (en ook het fraaie, niet-uitgebrachte Dreamin’ of You) onderstrepen dat de heren zich destijds met het schrappen ervan hadden vergist, en hoe blij we mogen zijn dat alles toch bewaard is gebleven.