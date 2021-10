Op de nieuwe Ed Sheeran gaat alles te snel op elkaar lijken en stapelen de clichés zich op ★★☆☆☆

Het is de herfst van de Britse verkoopkanonnen. Ingeklemd tussen Coldplay en Adele (19 november) meldt zich Ed Sheeran, al zit hij deze week met covid-19 thuis. Na + (‘Plus’), x (‘Multiply’) en ÷ (‘Divide’) drukt hij op het =-teken (‘Equals’).

Sheeran (30) maakt de balans op, naar eigen zeggen op een diep persoonlijk album over de jaren waarin hij trouwde, vader werd en een dierbare vaderfiguur verloor (zijn zakenmentor Michael Gudinski).

‘I have grown up, I am a father now/ Everything’s changed, but I am still the same somehow,’ luiden zijn eerste zinnen.

Dat is waar: Ed Sheeran is nog exact dezelfde. Hij doet als songschrijver ook heel vaak hetzelfde.

Veertien liedjes staan op het menu, de paar frisse hebben we al snel gehad: de singles Shivers en Bad Habits, maar ook een levendig stuk eighties synthpop getiteld Overpass Graffiti, een van de aardigste liedjes van deze worp.

Meteen daarna stapelen de Sheeran-clichés zich op en gaat alles op elkaar lijken, of het nou een klein pianoliedje is (The Joker And The Queen), een suikerzoet liefdeslied (Collide) of een vrolijk dancetapijt (Be Right Now). Elke melodielijn doet hetzelfde.

= gaat een succes worden en niet zo’n beetje ook. Twee avonden volle bak in de Johan Cruijff Arena (juli 2022): vast en zeker. Maar de gedachte dat Sheerans persoonlijkste zielenroerselen misschien wel écht zo plat zijn, krijgt op dit album gaandeweg iets angstaanjagends.

Ed Sheeran = Pop ★★☆☆☆ Warner