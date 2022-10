Op de muur van een oude spoorbrug is het goed toeven voor de grote clausilia

Grote clausilia Beeld Margot Holtman

Goed slakkenweer, druilerig, een mooi slakkenmuurtje ook, van het spoorbruggetje in Halfweg, waarover het spoor tussen Amsterdam en Haarlem al meer dan een eeuw loopt. Een vaker gerestaureerd bruggetje, te zien aan het oude cement her en der. ‘En kijk die barsten’, zegt Tello Neckheim. ‘Dat vinden wij slakkenliefhebbers mooi. Want in die spleetjes gaat van alles zitten en kruipen.’ Al veertig jaar geleden kwam Neckheim hier, als jonge, Amsterdamse natuurontdekker, speciaal naar deze muur, want hier kon hij de grote clausilia treffen. Een vrij geïsoleerde populatie van wat in de volksmond ook wel raketjes werden genoemd, of torentjes. Een slak met een langwerpig huisje, een hoornachtige vorm met duidelijke ribjes en, in het jargon van de slakkenkenners, linksgewonden. Dat betekent dat de mondopening als je er van bovenaf op kijkt aan de linkerkant zit.

Belangrijkste vraag nu: vinden we de slak vandaag ook? Nou, jawel, op een roze hart van graffiti kruipen er verschillende, of ze slapen op de muur. We ontdekken er al snel een stuk of tien en Neckheim vermoedt dat er wel honderd op de aflopende muur zitten. Het is nu even droog, maar het heeft de hele nacht geregend. Neckheim: ‘Slakken houden van regen, maar tijdens een flinke regenbui zullen ze niet zo snel gaan kruipen, want die grote regendruppels zijn bijna bommen.’ Ze komen vooral tevoorschijn na de regen. ‘Nu zijn deze stenen lekker vochtig, en de algen zijn door dat vocht wat uitgedijd, die zijn dan wat makkelijker te verteren.’ Want algen zijn het voedsel van deze slak.

Dat juist deze muur zo geschikt is voor de grote clausilia zit hem vooral in al die barsten en spleten. Neckheim: ‘Door hun langwerpige vorm kunnen ze zich daar makkelijk in terugtrekken bij droogte, bij overmatige hitte of kou. Slakken met rondere of grotere huisjes kunnen dat hier niet.’ Ook goed: al dat oude cement, die kalkdeeltjes verspreiden zich, dat is heel goed voor de opbouw van het slakkenhuisje. En dan hangen over de bovenrand van de muur nog de takken en bladeren van iep, braam en klimop. Daaronder is het ook goed toeven. Voor meerdere slakkensoorten overigens, we zien er nog veel meer dan alleen de grote clausilia.

Beeld Margot Holtman

De grote clausilia, een van de meer dan honderd soorten landslakken in Nederland, is inmiddels tamelijk algemeen. Maar wie het verspreidingskaartje bekijkt in het boek Van nonnetje tot tonnetje (de Bruyne & Neckheim), over slakken en schelpen in Amsterdam , ziet dat de grote clausilia vooral wordt aangetroffen langs de vroegere zeedijken, tussen de basaltblokken en de keien. Met de aanleg van die dijken heeft de grote clausilia zich waarschijnlijk verspreid. Inmiddels staat vast dat de grote clausilia, een van de negen clausiliasoorten in Nederland, ook voorkomt in onverstoorde ruige terreinen en zelfs in bos en in tuinen. Neckheim: ‘Maar ze hebben wel kalk nodig. In een zuur dennenbos zul je hem niet vinden, daar kan hij zijn huisje niet ontwikkelen.’ En, zoals bekend, die huisjes zijn onontbeerlijk, voor het vasthouden van vocht en tegen predatoren, want die zijn er genoeg.

Het imago van slakken, tja, hoe onrechtvaardig, is dat ze onze plantjes en gewassen zouden opeten. Maar dat doen slechts een paar soorten. De meeste slakkensoorten ruimen juist de dode bladeren op, of eten algen. Nechheim: ‘En wat ze uitpoepen is humus. Daarvan kunnen plantjes juist groeien.’

Een trein dendert over de spoorbrug, het regent weer, het muurtje is gezien, en de grote clausilia.