Op de Indie Showcase ontmoeten de makers van kleine, eigenzinnige games hun toekomstige spelers

Het spel 'Rusty Lake' op de Indie Showcase in Amsterdam Beeld pauline niks

De artistieke en onafhankelijke ‘indiegame’ was al jaren sterk in opkomst, ook in Nederland. En de laatste twee coronajaren zat het genre nog meer in de lift. Omdat veel gamers door de lockdown nóg meer gingen gamen. Maar bovendien omdat de makers van kleine en eigenzinnige games zich met nog meer aandacht op hun privéprojecten konden storten.

Wat er in Nederland aan ontbrak, volgens bijvoorbeeld Robin Ras van het succesvolle spel en de gelijknamige studio Rusty Lake, was een levendige beurs voor indiegames, waar makers hun spellen in ontwikkeling konden tonen aan een pril publiek. ‘In de hele wereld zie je die beurzen, en ze zijn belangrijk voor de makers. Want op een gamebeurs kan een maker wat rumoer over een aanstaand spel creëren, en beginnen met het opbouwen van een gemeenschap van liefhebbers. Bovendien geldt een beurs als belangrijk testmoment. Je ziet pas wat er mis kan gaan als het echt gespeeld wordt.’

De afgelopen jaren gebeurde er veel in de sector, zegt Ras, maar door de pandemie kwamen ontwikkelaars, uitgevers en spelers nauwelijks met elkaar in contact. Dus organiseren de studio’s van Thomas van den Berg alias Noio en Rusty Lake afgelopen zaterdag hun eerste Indie Showcase, in het oude industriële pand A Lab in Amsterdam-Noord.

Daar is een passend sfeertje geschapen voor zo’n evenement: in een langwerpige hal zijn een tiental kleine huiskamers gebouwd, met bankstellen, zitkussens en uiteraard een brede variëteit aan monitoren en spelcomputers. Ook plezierig voor de deelnemers: het is druk. Bij alle uit te proberen spellen staat een rij proefpersonen.

Het is dringen bij de kamer van de Rotterdamse gamestudio Total Mayhem. Want rond hun spel We Were Here Forever hangt al opwinding nog voor de game is gepresenteerd. Lucia de Visser, de oprichter van de studio, heeft een mooi verhaal te vertellen over haar spel, waaruit de vitaliteit van de onafhankelijke game spreekt. De Visser bracht vijf jaar geleden het ontsnappingsspel We Were Here uit, als een studentenproject van haar kunstopleiding. De opdracht was om duizend downloads te scoren, voor een zelf te maken pc-spel. De Visser: ‘Dat werden er gelijk tienduizend. Daarna gingen we door met het concept. We sloten ons met een paar man op in een kelder, zonder inkomen, en maakten een vervolg. Dat werd zo succesvol, dat we nu een bedrijf runnen met ruim twintig man in dienst en veel freelancers.’

Virtual realityspel 'koude kermis' Beeld Pauline Niks

Het mooie aan hun spel: de speler moet een innige samenwerking aangaan met een medespeler waar dan ook ter wereld, om uit een labyrint van spookachtige kamers te ontsnappen. De gamers staan met elkaar in verbinding door een walkietalkie op het scherm en moeten elkaar al sprekend door geheimzinnige poorten loodsen. De Visser: ‘Dat sociale aspect maakt het zo leuk, dat merkten we ook tijdens de lockdown. We kennen twee mensen die niet konden daten, maar een afspraak maakten om samen onze game te spelen. Daarmee leer je elkaar namelijk héél goed kennen. Die twee spelers hebben nu al twee jaar een relatie.’

De coöperatieve game doet het sowieso goed, misschien als tegenreactie op individualisering en telefoonverdwazing. Het spel The Past Within van studio Rusty Lake verbindt twee verhalen aan elkaar, en laat twee onafhankelijke spelers samen puzzels oplossen. De gamers bevinden zich in verschillende tijdsgewrichten, en een speler uit de toekomst moet een speler uit het verleden opdrachten geven, om deuren in geheime kamers te kunnen openen en intussen een literair verhaal te ontsluiten. De kunst is ook hier de communicatie: wie nauwgezette instructies geeft, komt tot een oplossing.

Dat we het afgelopen decennium zijn overspoeld met kleine, artistiek verantwoorde spellen, komt volgens de makers omdat de middelen om zelf games te ontwikkelen toegankelijker zijn, al blijft technisch vernuft een voorwaarde. Bovendien, zegt gamemaker Joost van Dongen, zijn er belangrijke online marktplaatsen gekomen, waar ook kleine spellen in de etalage kunnen worden gezet van platforms als Nintendo en Playstation.

Van Dongen werkte als gamemaker voor een grote studio, en maakte spellen waarvan er miljoenen werden verkocht. Maar hij besloot op eigen houtje een goed idee van hemzelf uit te werken, en probeert zijn Robo Maestro straks als eenmansbedrijf in de markt te zetten. Van Dongen is cellist, en hij besloot een programma te maken dat met kunstmatige intelligentie muziek componeerde, waarop hij dan met zijn instrument kon improviseren. Dat idee liep uit de hand en Van Dongen maakte er een interactief spel van, waarmee de gebruiker de kunstmatig gecomponeerde, unieke muziek zelf kan modificeren, door op langszwevende koppen te drukken en bijvoorbeeld drumbreaks of tingelende bellen toe te voegen. Een leuk en hoogst origineel spel, zegt ook Van Dongen. ‘Maar denk je ook eens in wat een singer-songwriter hiermee kan doen.’

Op de beurs hoopt Van Dongen een beeld te krijgen van zijn eventuele doelgroep. Toch even spannend, zegt hij, terwijl hij de langs wandelende gamers beloert. ‘Blijven ze staan, of lopen ze door?’