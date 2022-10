Op de foto's van Nan Goldin komt het New York van de jaren tachtig en negentig tot leven

De Amerikaanse fotograaf Nan Goldin (69) is tegenwoordig net zo bekend als activist. Vanaf dit weekend zijn haar foto’s te zien in een groot retrospectief: eerst in Stockholm, volgend jaar in Amsterdam.

'The Hug, New York City' (1980) uit de slideshow 'The Ballad of Sexual Dependency', (1981–2022). Beeld Nan Goldin

‘Sacklers lie! People die!’ klonk het in 2018 luid en duidelijk in de Sackler-vleugel van het Metropolitan Museum of Art in New York. De familie Sackler werd gierend rijk door de verkoop van de zeer verslavende pijnstiller OxyContin. Daarmee zijn ze medeverantwoordelijk voor de opiatencrisis in de VS, waaraan honderden duizenden Amerikanen stierven.

Toch werd de naam Sackler tot voor kort vooral geassocieerd met gulle (kunst)donaties aan musea. Daar wilde actiegroep Prescription Addiction Intervention Now (PAIN) een einde aan maken, onder leiding van de beroemde Amerikaanse fotograaf Nan Goldin (69). Zij is drie jaar verslaafd geweest aan OxyContin. Tijdens het protest gaat ze voor dood op de grond van het museum liggen.

Je zou het niet zeggen, maar ooit was Nan Goldin heel verlegen. Zo verlegen dat ze soms dagenlang niet praatte. Ze legt het uit in de prachtige prijswinnende documentaire All the Beauty and the Bloodshed (2022), gemaakt door Laura Poitras. Door foto’s te maken vond ze haar stem. En ze wilde vastleggen wat er om haar heen gebeurde. Goldin had een nare jeugd: ze verloor haar zus Barbara aan zelfmoord en haar ouders praatten daar niet over. ‘Als je opgroeit en steeds te horen krijgt: dat is niet gebeurd, je hebt dat niet gezien, niet gehoord, wat doe je dan? Hoe kun je jezelf dan nog geloven? Hoe kun je jezelf vertrouwen? Daarom neem ik foto’s.’

Dus fotografeerde ze bijvoorbeeld zichzelf, vrijend met haar vriend. Ongeposeerd. Rommelig, zweterig, echt. Ook haar vrienden zijn in haar fotoseries in alle staten te zien: dansend, verliefd, ruziënd, seksend. Ze bracht in de jaren tachtig en negentig een scene van verschoppelingen en buitenbeentjes in beeld. Kwetsbare nachtvlinders waren het: bijvoorbeeld de mannen die ’s avonds laat uitgingen in vrouwenkleren. Ze liet zien wat verborgen en taboe was, van heel dichtbij: homoseksualiteit, verslaving, partnergeweld en aids.

Ook met de acties van PAIN vraagt Goldin aandacht voor leed dat voor anderen onzichtbaar is. Met succes. Inmiddels verwijderden onder meer het Louvre in Parijs, het British Museum in Londen, het Metropolitan Museum en het Guggenheim Museum in New York de naam Sackler van hun muren. De National Portrait Gallery weigerde een gift van meer dan 1 miljoen euro van de familie nadat Goldin had gedreigd met een boycot. Begin deze maand verbrak het Victoria & Albert Museum in Londen de banden met de Sacklers.

In Moderna Museet Stockholm opent dit weekend het grote retrospectief This Will Not End Well. In de tentoonstelling zijn Goldins foto’s te zien zoals zij ze zelf in de jaren tachtig en negentig liet zien: als diavoorstellingen en video-installaties. Het retrospectief zal vanaf augustus 2023 te zien zijn in Stedelijk Museum Amsterdam.