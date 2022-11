Op de beste momenten voelt misdaaddrama ‘The Way to Paradise’ geëngageerd en doorleefd ★★★☆☆

The Way to Paradise

Werelden botsen frontaal op elkaar in het misdaaddrama The Way to Paradise, het speelfilmdebuut van de Marokkaans-Nederlandse regisseur Wahid Sanouji. Rechtenstudent Najib (Aziz Akazim), een gedisciplineerde en ambitieuze jongen uit de Amsterdamse wijk Slotervaart, verliest alle houvast wanneer zijn criminele oudere broer (Chems Eddine Amar) door de politie wordt afgevoerd. Terwijl hun uitgeputte ouders zich wentelen in machteloosheid, belandt Najib in een identiteitscrisis die hem steeds radicalere stappen laat zetten. Hoe moet zo’n jongen zich staande houden in een maatschappij die hem constant uitkotst? Op de beste momenten voelt The Way to Paradise geëngageerd en doorleefd, ook dankzij het robuuste camerawerk. Terwijl het weinig subtiele scenario soms de grip verliest op Najibs werdegang, leveren Akazim en Amar overtuigende, bloedserieuze vertolkingen.