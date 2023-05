Op de Architectuur Biënnale komt Nederland met een uitdagend voorstel: ontkoppel ons paviljoen van het riool

Nederlands Paviljoen op de Architectuur Biënnale in Venetië.

Het goede nieuws over het klimaat is dat de inkomstenbelasting op arbeid omlaag mag, omdat goedkopere arbeid recycling en dus duurzaamheid bevordert. Het slechte nieuws: ondanks goede bedoelingen schiet het niet op met circulair ontwerpen. In het Nederlandse paviljoen op de Architectuur Biënnale in Venetië, die zaterdag voor publiek open gaat, is de boodschap gemengd.

Plumbing the System is een tentoonstelling over grote wereldproblemen die heel pragmatisch worden verteld. Architect en curator Jan Jongert en cartograaf en architect Carlijn Kingma bouwen samen een verhaal met water als metafoor voor veel van wat er misgaat bij onze pogingen om grondstofverspilling terug te dringen. Zoals het dak van het door Gerrit Rietveld ontworpen Venetiaans paviljoen dat jaarlijks 180 duizend liter regenwater opvangt en afvoert naar een smerig riool in een stad die zucht onder een watertekort.

‘Genoeg water voor vijfhonderd uur douchen of negenduizend vierkante meter planten water geven. Afvoeren naar het riool, waardoor het gezuiverd moet worden, is onzinnig’, zegt Jongert. Ooit zo bedacht om het ‘lastige’ water zo snel mogelijk onder de grond te stoppen. ‘Het zijn dit soort systeemfouten waardoor onze grondstofschuld volledig uit de hand loopt. Water is een schaars goed dat wordt verkwanseld.’

Duurzamer gebouwde wereld

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media zei in haar openingsspeech donderdag bij de Nederlandse tentoonstelling dat ‘architectuur de wereld niet alleen mooier maakt, maar ook een stuk weerbaarder.’ Met een eigen paviljoen in de Giardini, een lommerrijk park in de zuidoosthoek van de stad, heeft Nederland een prestigieuze plek op een architectuurbiënnale – die om het jaar afwisselt met kunstbiënnale. Daags voor de publieksopening wemelt het in Venetië van de architecten, die niet alleen komen voor de tentoonstellingen, maar ook voor de netwerkborrels en vipsessies.

In de goede traditie van dit architectuuroverzicht gaat het niet altijd over wat er is gebouwd, maar vaak over wat er gebouwd zou moeten worden. Venetië verzamelt ideeën over een duurzamere en inclusiever gebouwde wereld. Zo bezien vormt het loodgieterswerk in het Nederlandse paviljoen een pragmatisch baken. Dat was ook de opdracht van Het Nieuwe Instituut voor design, architectuur en digitale cultuur, dat het paviljoen voor de biënnale programmeert. Niet alleen ideeën, maak iets dat morgen werkt.

Dat is wel besteed aan Jongert, die met Superuse Studios al 25 jaar werkt aan circulaire architectuur. Hij lanceert een plan om de waterhuishouding van het groene Biënnaleterrein van het riool af te koppelen en om te vormen tot een cyclusgebied van regenwateropslag en hergebruik. Zodat het park – dat in de zomer ligt te verdorren – niet met schaars leidingwater hoeft te worden besproeid.

Circulair bouwen – het hergebruiken van grondstoffen – is een hindernisbaan, zoveel heeft Jongert wel geleerd. Een schier onneembaar obstakel is de vastgeroeste financiële systematiek, waarop Plumbing the Systeem dan ook zijn pijlen richt. Veelbelovende circulaire ideeën lopen stuk omdat nieuw bouwen meer geld oplevert dan het hergebruiken van oude gebouwen, wat de grondstoffenvoorraad verder uitput. Jongert: ‘Arbeid is nu bijvoorbeeld via de inkomstenbelasting heel zwaar belast en energie en materiaal heel laag. Als je dat omdraait, is het opeens goedkoper om een oud huis te renoveren dan een nieuw huis te bouwen.’

Dak met perzikpitten

Die lange arm van het geld vormt ook de basis van de zeer gedetailleerde tekeningen van Carlijn Kingma. Het waterwerk van ons geld werd in 2022 op het onderzoeksplatform Follow the Money gepubliceerd, het origineel hangt inmiddels in Kunstmuseum Den Haag. De tekening is een duizelingwekkende visuele reconstructie van hoe geld stroomt. Het oogt als een bruegheliaans tafereel, waar zo veel dingen tegelijk gebeuren dat de bezoeker er een trapje bij moet pakken. De tekening is opgeblazen tot over de hele hoogte van het paviljoen. ‘Ik maak dit omdat ik zelf wil begrijpen hoe de architectuur van het geldstelsel problemen veroorzaakt, zoals toenemende ongelijkheid en trage verduurzaming’, zegt Kingma. ‘Ik ben cartograaf en wat ik in kaart breng is een financieel stelsel. Als het is goed is, helpt dit werk je navigeren door de financiële wereld.’

'Het waterwerk van ons geld' van Carlijn Kingma. Beeld x

Het is in meerdere opzichten monnikenwerk. Enerzijds omdat Kingma er 2.300 uur met een dunne Rotringpen aan werkte, ook omdat alles is gemaakt en gecheckt samen met onderzoekers Martijn Jeroen van der Linden en Thomas Bollen. ‘Het is geen fantasiewerk, maar de reconstructie van een systeem. Het moet kloppen’, zegt Kingma. Dat is gelukt. ‘Het ministerie van Financiën heeft al een print hangen.’

Waar Kingma’s werk laat zien welke financiële systematiek schuilgaat onder maatschappelijke processen, toont curator Jongert hoe je met plantjes en perzikpitten op het paviljoendak regenwater kunt vasthouden. Ogenschijnlijk simpele oplossingen, maar schijn bedriegt. Voor het Nederlandse paviljoen van het riool af mag, moet eerst een stoet aan partijen aan boord zijn. Niet alleen geld speelt een rol, maar ook een stadsbestuur, de achterburen van Rietveld die een groene gevel voor hun neus krijgen, brandweervoorschriften, tot en met de schoonmakers en de plantsoenendienst. Jongert: ‘Dat is wat ik ook aan de orde stel. Als architect ben je regisseur van al die soms tegengestelde belangen. Hoe ingewikkeld ook, het is jouw taak om al die partijen op een lijn te krijgen. Anders wordt het niets met de circulariteit.’

Architectuur Biënnale in Venetië, 20 mei t/m 26 november.