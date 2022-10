Op bezoek in Byblos, de Libanese havenstad waaraan in Leiden een grote tentoonstelling is gewijd

Opgraving aan de rand van de stad Byblos ofwel Jbeil, met de resten van een kruisvaarderskasteel. Beeld Imageselect

Wat doe je als een land hevig verdeeld is? Als er voortdurend spanningen zijn tussen christenen en moslims, tussen soennieten en sjiieten? Een Libanese wetenschapper dacht het antwoord te hebben gevonden. In een verdeeld land als dit, zei hij over Libanon, moet je laten zien dat iedereen dezelfde genetische wortels heeft. De geneticus heette Pierre Zalloua. Zo’n vijftien jaar geleden nam hij met enkele collega’s dna af bij duizenden mensen.

In zijn door National Geographic gefinancierde studie wist Zalloua te achterhalen dat zo’n 30 procent van de Libanese mannen het dna in zich droeg van de Feniciërs, een volk van zeevaarders en handelaars dat leefde rond 1100 voor Christus. Voor de rest van het Middellandse Zeegebied was dat een stuk minder, 6 procent. Veel Libanezen zijn er nog steeds apetrots op. Zie je wel, zeggen ze, we zijn niet zomaar Arabieren, we stammen af van een roemrijke beschaving.

Resten van het kruisvaarderskasteel in Byblos, Libanon, op een foto uit ca. 1920. Beeld Sepia Times/Universal Images Gro

Op vrijdag 14 oktober opende in het Leidse Rijksmuseum van Oudheden een tentoonstelling rond de Libanese havenstad Byblos, de bakermat van de zeevaart waar de Feniciërs groot mee werden. De vissersstad domineerde gedurende duizend jaar (2500 tot 1500 voor Christus) de mediterrane handel. Belangrijkste succesfactor was de toegang tot superieur cederhout. Libanezen kunnen je glunderend vertellen dat Byblos zelfs houder is van de titel ‘oudste havenstad ter wereld.’ Het is de ondertitel van de tentoonstelling geworden.

Godenbeeldje (leeuwmens) van kalksteen, 2000-1600 v. Chr., uit de Obeliskentempel in Byblos. Beeld Ministry of Culture, Lebanon

Eerder bracht het Rijksmuseum van Oudheden succesvolle exposities over het antieke Petra, Carthago en Nineveh. De Byblos-tentoonstelling is de vierde in de reeks, en leunt op een forse bruikleen van ruim vierhonderd artefacten uit het Libanees Nationaal Museum, aangevuld met topstukken uit het British Museum en het Louvre. ‘We nemen de bezoeker mee terug naar het begin van de zeehandel’, zegt curator David Kertai, die voor de expositie samenwerkte met Libanese collega’s, aan de telefoon. ‘Voor ons is dat natuurlijk een essentieel onderdeel van de geschiedenis, met de havens van Amsterdam en Rotterdam, maar eigenlijk is die handel vijfduizend jaar geleden al ontstaan.’

Boekrol

Voor Byblos begon de bloeitijd met het bestijgen van de Egyptische troon door de eerste farao’s, omstreeks 3000 voor Christus. Het hout dat ze nodig hadden voor hun paleizen en schepen, hun pracht en praal, lieten ze kappen in het bergachtige achterland van Byblos. De cederbomen (de beroemdste prijkt op de Libanese vlag) waren in trek vanwege hun rechte stammen die veertig meter hoog konden worden. Ze werden te water gelaten op de Ibrahim-rivier en kwamen stroomafwaarts terecht in de haven, van waar ze verscheept werden naar de rest van de Levant. Later kreeg de stad van de Grieken zijn huidige naam, Byblos, oud-Grieks voor ‘boekrol’, aangezien de Grieken er hun papyrusrollen (geïmporteerd uit Egypte) vandaan haalden.

Spiegel uit de graftombe van Ipu-Shemu-Abi, koning van Byblos, zilver en goud, 1800-1700 v.Chr. Beeld Ministry of Culture, Lebanon

Aan die intieme, eeuwenlange uitwisseling met de farao’s ontleende Byblos – al ver voordat de Feniciërs school maakten – zijn unieke positie. Er werd zilver, wijn en olie (aangevuld met tot slaaf gemaakte mensen) naar Egypte verscheept, en andersom kreeg de stad daar edelstenen, goud, linnen en ivoor voor terug. ‘Handel’ mocht dit officieel niet heten: de farao ontving ‘giften’, en deelde uit dankbaarheid cadeautjes uit. Die cadeaus werden aangeboden aan de Egyptische godin van Byblos, afwisselend aangeduid als ‘Hathor’ (de Egyptische naam) of ‘Ba’alat Gubla’ (de Fenicische naam). Van het woord ‘Gubla’ is een echo te horen in de huidige Arabische naam van de stad, Jbeil. De stad was in die tijd de enige in de Levant met zo’n Egyptische godin, hetgeen volgens onderzoekers haar bijzondere status onderstreept.

Zeewaardige schepen hebben in Egypte nog eeuwen bekendgestaan als ‘Byblosschepen.’ Aan het hof van de farao werd het hars uit het Levantijnse cederhout bovendien gebruikt voor het balsemen en mummificeren van de doden, en om wijnkruiken af te dichten. Dat laatste had (positieve) gevolgen voor de smaak, en leidde ertoe dat de hars later met opzet werd toegevoegd.

Hoogtijdagen

In Leiden zijn twee kruiken te bezichtigen die in de hoogtijdagen van Byblos niet alleen gebruikt werden voor transport, maar ook als relatiegeschenken werden weggegeven. Er zijn duizenden van teruggevonden in Egypte, volgens recent onderzoek stuk voor stuk in de streek rond Byblos vervaardigd. ‘Je kunt ze beschouwen als een vorm van city branding’, zegt Kertai. ‘Onderzoekers hebben miniatuurversies aangetroffen in Egyptische graven. Of neem één van de hiërogliefen voor het woord ‘cederolie’: dat is zo’n kruik.’

Balsemvaas van zwart glas en goud, 1818-1773 v.Chr., uit Graftombe 1 van Abi-Shemu, koning van Byblos. Beeld Ministry of Culture, Lebanon

Moeilijker te reconstrueren is het leven van de gewone stadsbewoner in Byblos. ‘We hebben alleen zicht op de stedelijke elite’, zo schrijven Kertai en historicus Jona Lendering in het publieksboek dat ter gelegenheid van de expositie verschijnt. ‘We kennen slechts 1 procent van het leven van 1 procent van de bevolking. En daarover hebben we alleen divers, ambigu, inconsistent en dus onvoldoende bewijs. Byblos blijft in de eerste plaats een puzzel.’

Champions League van de antieke wereld

Wie nu een kijkje gaat nemen op de belangrijkste plek in de stad waar de oudheid nog zichtbaar is, komt aan de rand van de stad terecht bij een grote opgraving, waar beschavingen elkaar postuum de loef afsteken. Gediplomeerd gids Yazid Mahfouz (77) somt ze op, staand aan de voet van het imposante kruisvaarderskasteel: ‘Eerst de Kanaänieten, toen de Feniciërs, de Egyptenaren, de Assyriërs, de Babyloniërs, de Perzen, de Grieken, de Romeinen, de Arabieren, de Fatamiden en de kruisvaarders – ze zijn hier allemaal geweest.’ De voltallige Champions League, kortom, van de antieke wereld. Na iedere wisseling van de macht zijn de tempels gestript en in eigen stijl omgekat.

Beeld van een naakte Dame van Byblos, de voornaamste godin van Byblos. Beeld Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel

Vanaf het kruisvaarderskasteel is een vierhoek te zien met muurtjes van zeven stenen hoog. Het zijn de fundamenten van de tempel gewijd aan de ‘Dame van Byblos’, de reeds genoemde Ba’alat Gubla. ‘Uit haar aanwezigheid valt af te leiden dat de stad voor de farao een tegenpartij was met status’, zegt curator Kertai telefonisch. ‘De inwoners van Byblos waren daar trots op. Er zijn standbeelden gevonden van farao’s, waar ze in hun eigen schrift inscripties aan hebben toegevoegd. Die beelden hebben ze vermoedelijk pontificaal voor hun tempels neergezet.’

Bij de opgraving is gids Mahfouz alweer doorgelopen naar de kleine, permanente tentoonstelling. In een vitrine wijst hij op een aantal terracotta dieren, waaronder bavianen en nijlpaarden. De beeldjes werden in Byblos gevonden onder één van de tempels. ‘Bavianen kwamen in deze streek niet voor’, zegt hij met een knipoog. ‘Ze zijn waarschijnlijk geïnspireerd op wat de mensen in Egypte zagen.’

Sarcofaag van koning Hiram van Byblos. Beeld Image select

Eén van de meest spectaculaire vondsten, in 1923 gedaan door een Franse archeoloog, was de sarcofaag van Ahiram, koning van Byblos. De inscriptie op de sarcofaag bevatte negentien van de in totaal tweeëntwintig letters uit het Fenicische alfabet. Het succes van dat alfabet had alles te maken met de overzeese expansie: wie zoveel handel drijft moet een goede administratie bijhouden. Het legde niet alleen de basis voor het Arabische schrift, maar – via het Grieks – ook voor ons moderne schrift. ‘In oud-Egyptische teksten kun je teruglezen hoe men ermee experimenteerde’, zegt Kertai. De sarcofaag zelf is in Beiroet gebleven; in Leiden zal een video te zien zijn.

Phoenicia-tankstation

Vrijwel niemand in Libanon kan deze geschiedenis precies navertellen, maar dat maakt het Fenicische ‘merk’ niet minder aantrekkelijk. Een online inventarisatie leert dat de hoofdstad niet alleen een Phoenicia Hotel bezit, maar ook een Phoenicia-kapper, een Phoenicia Shoes, een Phoenicia-ziekenhuis, een Phoenicia-tankstation en een Phoenicia-werkplaats voor mozaïekmakers, volgens de website gevestigd in het ‘Bijbelse land’ Libanon. Met name onder christenen is het mode te verkondigen dat je ‘geen Arabier’ bent, maar een Feniciër met contacten over de hele wereld. Tijdens een demonstratie bij een Libanese bank tegen de economische malaise maakte deze verslaggever mee hoe een dame haar spaargeld opeiste, er verontwaardigd aan toevoegend: ‘Ik ben een Feniciër!’

Byblosschrift, koperlegering, 1600-1200 v.Chr. Beeld Ministry of Culture, Lebanon

Het is het equivalent van een Nederlander die zich erop voor laat staan een echte Bataaf te zijn. Er klinkt gekrenkte trots in door (Libanon beleeft een zware economische recessie), maar je kunt er ook een poging in lezen het eigen volk een paar treetjes omhoog te helpen op een ingebeelde ladder van beschavingen – ver verheven boven de Syrische buren en andere moslimlanden en zo dicht mogelijk aan schurkend tegen de superieur geachte, witte Europeaan.

Historicus Charles al-Hayek (40) is in Libanon bekend vanwege zijn instagramkanaal waarop hij mythes over de geschiedenis doorprikt. Hij denkt dat zijn landgenoten het woord ‘Fenicisch’ gebruiken om zich af te zetten tegen lagere klassen – sjiieten uit de arbeidersklasse en Syrische vluchtelingen. Nuancerend: ‘Het klopt natuurlijk dat de Feniciërs de eerste grote beschaving waren hier. Het probleem is dat mensen alle andere componenten van onze identiteit volledig buiten beschouwing laten. We zijn óók beïnvloed door de Byzantijnen, de Grieken, de Arabieren, noem maar op.’

Mythe

De populariteit van de term is volledig terug te voeren op de jaren na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), toen het Ottomaanse rijk in puin lag en de Frans-Britse tandem de regio verkavelde. Om de grootmachten ertoe te bewegen de voormalige Ottomaanse provincie Libanon onafhankelijk te maken, zetten intellectuelen binnen de Franssprekende (christelijke) elite een nationaal verhaal op poten, met de Fenicische oorsprongsgeschiedenis als sluitstuk. Het was een versimpeling. Al-Hayek heeft er zijn missie van gemaakt het thema los te wrikken uit de greep van de nationalisten. ‘Nationalisme leidt tot oorlog. En de Fenicische identiteit draait juist om vermenging.’

Lachend zegt hij dat hij zelf tot de deelnemers behoorde van Zalloua’s dna-test. Hij bleek het gen in zich te dragen. Zijn irritatie is er niet minder om. ‘Eigenlijk is Libanon anti-Fenicisch. In de eerste plaats omdat we de zee bevuilen en de kust slecht onderhouden. Daar komt bij dat Libanezen in meerderheid een plattelandsvolk zijn dat leeft van de landbouw. Het idee dat we echte handelaars zijn, berust op een mythe.’

En om het nog ingewikkelder te maken: de Feniciërs hebben zichzelf nooit zo genoemd. Het waren de Grieken – en later de Romeinen – die hen de naam gaven, en repten van een ‘Fenicische provincie’ in wat nu de kuststrook van het Midden-Oosten en Noord-Afrika is, lopend tot aan het oude Carthago. Van natievorming was bij lange na geen sprake – het ging in feite om een verzameling stadstaten rond Byblos, Sidon en Tyrus. De mensen identificeerden zich simpelweg als stadsbewoner.

Byblos-beeldjes (krijgers) van brons en goud, 1900-1600 v.Chr. Beeld Ministry of Culture, Lebanon

Spraakverwarring alom. In het huidige Byblos liggen de souvenirwinkels vol met bronzen godenbeelden, klein en groot, die alom aangeprezen worden als ‘typisch Fenicisch.’ Maar zijn ze dat wel? In werkelijkheid dateren ze uit de bronstijd, omstreeks 1800 voor Christus, stelt Kertai. Van een Fenicisch alfabet of een dito beschaving was nog geen sprake, die kwamen honderden jaren later.

Na de rondleiding is gids Mahfouz in de schaduw op een stoel neergezegen. Voelt hij zich een Feniciër? Vermoeid schudt hij het hoofd, ten teken dat hij het liefst de hele discussie de nek om zou draaien. ‘We zijn Arabieren, punt uit.’ Een vrouwelijke collega ziet het anders. ‘Kijk naar mijn witte huid. Misschien is mijn familie van oorsprong Italiaans, of stammen we af van de kruisvaarders. Wij Libanezen zijn bastaarden. Het Fenicische bloed zit in ons, samen met al die andere invloeden.’ Dan, opgewekt: ‘Vind je mijn krullen niet Fenicisch?’

De colonnade (zuilenrij) van Byblos op een foto uit ca. 1920. Beeld Sepia Times/Universal Images Gro