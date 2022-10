De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: ik steun Bergkamp, want Wilders is een lul.

Wat te vinden van de kwestie Vera Bergkamp versus Khadija Arib? Voor velen is het nog wat vroeg voor een standpunt, maar ik word betaald om snel partij te kiezen. Op basis van de Nederlandse regels voor solidariteit steun ik Bergkamp.

Dat zit zo: in Nederland weet je precies wie het voor wie opneemt en wie volgens wie in de stront kan zakken. Wordt daarvan afgeweken, dan is er meer aan de hand. Komt de SGP op voor vrouwenrechten? Dan doen ze dat om tégen rechten voor transgenders te kunnen pleiten. Bekommeren VVD’ers zich plots om daklozen? Dan weet je dat hun leed wordt gebruikt om het recht op onderdak voor asielzoekers in te perken. En als mijn buurman zich zorgen zegt te maken om de veiligheid van homoseksuelen, komt daarna steevast een pleidooi voor een verbod op de islam. Zelfs solidariteit is verworden tot een middel om niet solidair te hoeven zijn met anderen.

Als ik die lijn volg, zou ik partij moeten kiezen vóór Arib, omdat ik nou eenmaal weinig heb met Bergkamp. Maar dan ga ik voorbij aan Geert Wilders. Hij nam het juist op voor Arib, terwijl hij ooit haar aanstelling als (‘Marokkaanse’) Kamervoorzitter nog een ‘zwarte dag voor Nederland’ noemde. Zijn huidige steun voor Arib is dus niets meer dan een aanval op Bergkamp.

Als ik wil weten wie ik moet steunen, moet ik vooral weten wie ik wil beschadigen. Omdat ik Wilders nou eenmaal een grotere lul vind dan Bergkamp, neem ik het daarom op voor de huidige Kamervoorzitter. Dat is pijnlijk voor Arib, maar zo werkt solidariteit nou eenmaal in Nederland. Misschien is het een idee om daar onder een volgende Kamervoorzitter verandering in te brengen.