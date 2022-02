Op Arc van het Intercontinental Ensemble zorgt een eigentijdse generatie voor ontdekkingen ★★★☆☆

Beeld TRPTK

Albums met louter vrouwelijke componisten zijn geen zeldzaamheid meer. Op deze compilatie van het Intercontinental Ensemble, bestaande uit negen blazers en strijkers, zorgt een eigentijdse generatie voor nieuwe ontdekkingen. Hun werk wordt gezet naast twee componisten wiens herwaardering in de late 20ste eeuw begon.

Clara Schumann schreef haar Drei Romanzen, opus 21 voor piano. De bewerking voor ensemble klinkt in het eerste en langzaamste deel tamelijk log, maar wordt gelukkig steeds lichter. Vooral het slotdeel, waarin solo-instrumenten voortdurend de melodie aan elkaar doorgeven, is geslaagd. Het Nonet, opus 38 van Louise Farrenc behoefde geen bewerking. Het wordt warm van toon en met aanstekelijke pret gespeeld.

De jonge componisten Bianca Bongers en Sarah Neutkens maken indruk met twee zeer verschillende stukken. In Collage van een achtvlak bouwt Bongers ruimtelijke constructies door stiltes met langgerekte lijnen te combineren. September I van Neutkens is een weemoedig koraal gesluierd in herfstige goudtinten.

Intercontinental Ensemble Arc Klassiek ★★★☆☆ TRPTK