Op ‘And In Darkness, Hearts Aglow’ glijdt de diepe alt van zangeres Weyes Blood als in een droom over een bed van violen en herfstachtige pianoklanken ★★★★☆

Ze was al jaren actief in het Amerikaanse alternatieve circuit, maar pas met Titanic Rising, haar vierde plaat onder de naam Weyes Blood drong de Amerikaanse Natalie Mering in 2019 door tot een wat groter, internationaal publiek. De mooie, warmbloedig gezongen liedjes hadden een sombere inhoud en vormden volgens de nu 34-jarige maker het eerste deel van een trilogie waarop Mering haar kijk geeft op de in haar ogen rampzalige situatie waarin zowel mensen als milieu verkeren.

And In Darkness, Hearts Aglow is het niet minder sombere maar minstens zo mooie tweede deel van dit drieluik. ‘Was ik maar bij mijn familie gebleven’, horen we Mering zingen, die van Pennsylvania naar Los Angeles is vertrokken om daar midden in de pandemie in betrekkelijke afzondering te werken aan dit even weemoedige als warme album.

It’s Not Just Me, It’s Everybody is de binnenkomer waarop haar diepe altstem over een bed van violen en herfstachtige pianoklanken klaagt: ‘We zijn allemaal vreemdelingen geworden, zelfs voor onszelf.’ Een prachtig liedje, dat meteen de toon zet. Waar doet die stem toch aan denken? Een beetje aan die van Karen Carpenter, meer nog aan Aimee Mann of de ten onrechte vergeten Judee Sill.

De muziek van Weyes Blood ademt eenzelfde warmte en geborgenheid, terwijl haar teksten toch behoorlijk donker en somber zijn. De begeleiding is barok en vol, maar de smaakvolle orkestrale arrangementen worden nooit overdadig. Het mooist klinkt God Turn Me Into A Flower, waarin elektronica-kunstenaar Daniel Lopatin heel voorzichtig synths onder een kerkorgel laat opkomen. Vooral tijdens de eerste helft van het album krijg je het gevoel getuige te zijn van een meesterwerk in wording, wat Mering met enkele mindere composities niet helemaal waarmaakt. Maar tsjonge, wat een ontroerende schoonheid straalt tegen het eind het liedje The Worst Is Done toch weer uit.

Weyes Blood And In the Darkness Lights Aglow Pop ★★★★☆ Sub Pop/ Konkurrent