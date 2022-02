Oorlogsmisdaden in ‘ons Indië’? Jan Wolkers zei het 75 jaar geleden al

De eerste delen van in totaal twaalf wetenschappelijke publicaties over de koloniale oorlog in Indonesië liggen inmiddels in de winkel. De bewijzen van het extreme geweld van de Nederlandse soldaten in de desa en het systematische wegkijken van de regering in Den Haag sloegen eind vorige week in als de spreekwoordelijke bom.

Toch was het opmerkelijke van het nieuws óók dat het geen nieuws was. Wie de boeken van Gert Oostindie en Rémy Limpach, Hylke Speerstra en David Van Reybrouck kent, was niet verrast. Ik moest vanzelf denken aan Jan Wolkers, die 75 jaar geleden al vond dat Nederland schuldig was aan oorlogsmisdaden in ‘ons Indië’.

Uit multatuliaanse overmoed had Jan Wolkers zich op 23 juli 1945 met zijn beste vriend Wim de Kler aangemeld als oorlogsvrijwilliger om de Jappen uit de Gordel van Smaragd te flikkeren. Wim ging. Maar Jan werd afgekeurd wegens ‘sensibiliteit’ en raakte totaal gedesillusioneerd. ‘Wie wil er niet als hij 19 is een mensenreddende held worden?’

In januari 1946 werd Wolkers alsnog voor zijn nummer opgeroepen, maar nu zorgde hij er zelf voor dat hij werd afgekeurd. Door een incestueus gedicht van Gerrit Achterberg te reciteren. Aan Wim schreef hij: ‘Ik vecht niet tegen een volk, dat naar zijn vrijheid verlangt. En waarvoor? Een stelletje rotte kapitalisten.’

Jan Wolkers in Indonesië in 1970. Beeld Archief Wolkers – UB Leiden.

’s Nachts kalkte Wolkers op Leidse muren: ‘Beul & Dreess – in koloniale waren’.

Wim schreef hem uit Indië hoe het toeging op patrouille. ‘Als er ergens vandaan op ons onderdeel geschoten wordt, drijven we al het volk dat op de sawa’s werkt bij elkaar. Diegene die geen werkhanden heeft, wordt op de vlucht doodgeschoten.’

Midden jaren zeventig schreef Wolkers De walgvogel, over een jongen die wél als soldaat naar Indië werd gestuurd. En De kus, waarin een veteraan en zijn beste vriend terugkeren naar de plek van de misdaad. De koloniale oorlog achtervolgt hen als een nachtmerrie. Voor zijn Indische romans documenteerde Wolkers zich uitvoerig. Hij interviewde veteranen, spelde de dagboeken van premier Schermerhorn. Bovendien moest hij zelf door de rijstvelden lopen voor hij erover kon schrijven en reisde twee maal naar Indonesië.

Literaire critici trokken zijn engagement in twijfel. Ten onrechte. Wolkers is altijd woedend gebleven. ‘Een hele generatie jongemannen’, schreef hij in 1995 in Zwarte bevrijding, ‘raakte ontworteld, vele duizenden zijn door de ploertige domheid van de politici uit die tijd zinloos gesneuveld in de modder van de sawa’s, de gezinnen waar ze uit kwamen zijn tot op de dag van vandaag in rouw gedompeld.’