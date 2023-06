Oorlog verandert alles, ook het seksuele verkeer

Condooms voor het Britse leger. Beeld Getty

Lancashire, 15 juni 1941

Tijdens de vorige oorlog begon het seksleven in brede zin te veranderen, toen de mannen naar Frankrijk moesten. De vrouwen gedroegen zich niet altijd even netjes, de bloemetjes werden buitengezet en je hoorde fluisteren over vrouwen ‘met kennis van zaken’, die je – volgens de meisjes in de munitiefabrieken – uit de penarie konden helpen.

Ik was al vier jaar getrouwd toen ik voor het eerst hoorde dat geboortebeperking een geaccepteerde praktijk was, en niet een ‘schandelijke Franse gewoonte’.

Toen mijn man dienst nam in de Royal Navy Reserve verhuisden we naar Southampton. Hij voer op een klasse C3-schip en in de weekends mocht hij naar huis. Ik herinner me de ziek ogende meisjes bij de kampen waar de soldaten waren ondergebracht, hoe de soldaten je nariepen en de onbeschaamde blikken waar je je altijd bewust van was.

Wat het geslachtsverkeer betreft: het kan niet anders dat alles veranderd is, nu iedereen van elkaar is gescheiden – niet alleen soldaten, maar ook burgers.

Toen ik Cliff wilde uitleggen hoe ik erover dacht, zei hij: ‘Haha, ze drogeren de soldaten – ze geven ze broom of iets dergelijks. Ik lachte: ‘Ik zie het voor me: iedereen in de rij en gehoorzaam slikken.’ Hij zei: ‘Welnee, ze doen het in je thee’ – wat me erg lijkt als je gesteld bent op twee, drie koppen per keer.

Nella Last (1889-1968), Engelse vrijwilliger voor het Rode Kruis. Uit Nella Last’s War – A Mother’s Diary 1939-1945. Sphere Books, 1983.