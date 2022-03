Oorlog is pas ‘oorlog’ als je gewonnen hebt

Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen. Deze week, onder de O: oorlog.



Derk Sauer, Nederrus des Vaderlands, twitterde vorige week dat sommige media de gebeurtenissen in Oekraïne beschrijven als ‘crisis’ en ‘conflict’. ‘Nee’, schreef hij. ‘Het is oorlog, en invasie en oorlogsmisdaad.’ Inderdaad, een —> crisis heeft geen dader en een —> conflict heeft er twee. Beide lijken hier niet van toepassing.

De oerconnotatie van het woord —> oorlog is en blijft: land A wil land B domineren en valt het aan. Land B is slachtoffer van ongerechtvaardigde agressie, dus de agressor speelt de vermoorde onschuld. Het ís helemaal geen oorlog, zegt hij, het is, enfin, vul maar in. Plus: een oorlog beginnen en verliezen is een vernedering – nog een reden om dat woord te vermijden.

Omdat er officieel geen oorlogsverklaring was, noemde Amerika de oorlog in Korea een ‘conflict’ en een ‘politieactie’. Die laatste kennen wij. Nederland stuurde honderdduizend soldaten naar Indonesië om de bevrijdingsbeweging neer te slaan. Een koloniale oorlog, maar wij noemden het een —> politionele actie. Alsof daar per ongeluk honderdduizend doden vielen bij het uitdelen van parkeerbonnen.

Overtuigd van zijn gelijk noemde George Bush jr. de strijd tegen Al Qaida de ‘war on terror’. Barack Obama voerde campagne tegen die oorlog en toen hij het Witte Huis betrok, werd dat dus een ‘overseas contingency operation’, een ‘overzeese eventualiteitenoperatie’. Wat de Amerikanen de afgelopen decennia al niet bedacht hebben om oorlogsgeweld in Irak, Afghanistan, Syrië en Libië aan het oor te onttrekken:

In Irak: ‘COIN’ (counterinsurgency) en ‘onthoofdingsoperatie’.

In Afghanistan: ‘Bevrijding en natie bouwen’.

In Syrië: ‘Een campagne gericht op doelen om te zorgen dat terroristen nergens meer veilig zijn’.

In Libië: ‘Kinetische militaire actie, beperkte humanitaire interventie’.

Allemaal eufemismen voor oorlog, schreven de media. Nee, zei het Witte Huis in het geval van Libië, ‘dit is niet het soort openeindige militaire actie dat in andere gevallen omschreven zou kunnen worden als oorlog.’ Wow. Zou het Pentagon dichters in dienst hebben? Mark Rutte doet braaf mee. Nederland steunde het militaire ingrijpen in Afghanistan, maar, verklaarde Rutte, ‘het is uitdrukkelijk geen oorlog. Wij gaan het embargo handhaven.’

En dus noemt Vladimir Poetin de oorlog tegen Oekraïne geen oorlog maar ‘een speciale militaire operatie’. Op het gebruik van de term ‘oorlog’ staat in Rusland nu zelfs gevangenisstraf.

Een nadeel van die eu­fe­mis­men is dat ze een onverschrokken staatsman niet zo goed staan. Uit de mond van Clinton en Obama klonk het altijd wel natuurlijk – kijk deze vredelievende liberal eens worstelen – maar een ijzervreter als Poetin wil niet als een watje om de hete brij heen draaien. Daar is een oplossing voor: zolang je nog afhankelijk bent van de publieke opinie en de uitslag onzeker is, vermijd je het o-woord, maar als je gewonnen hebt, kun je het alsnog naar hartelust rondstrooien. De oorlog in Indonesië heet nog steeds ‘politionele actie’, want we verloren. Als wij de Duitsers in 1940 hadden teruggeslagen, zouden we dat nu een ‘oorlog’ noemen. Het werd helaas ‘de bezetting’. Maar toen Obama in Afghanistan de overwinning claimde en tienduizend troepen terugtrok, was die kinetische overzeese operatie-dinges waar hij zo tegen was, ineens een heuse oorlog geworden! ‘We are winding down this war’, sprak hij trots, in een speech waar het o-woord vier keer in voorkwam. Dus let op: als Poetin vindt dat hij zijn ‘speciale militaire operatie’ tegen Oekraïne gewonnen heeft (wat dat ook betekent), gaat hij die een ‘oorlog’ noemen.