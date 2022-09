Oorlog in het Paradijs (Podimo)

Als je op het strand van Balinese badplaats Sanur dromerig naar de opgaande zon tuurt, denk je niet meteen aan martelingen en executies. Op dit befaamde strand, omzoomd met palmbomen en strandtentjes, landden in 1946 tweeduizend Nederlandse militairen om (opnieuw) de opstandige Balinezen te onderwerpen. Dat ontaardde in een veldslag/massale zelfmoord van verzetsleider I Gusti Ngurah Rai en zijn medestanders. De luchthaven van Bali is naar hem vernoemd.

Dankzij historica Anne-Lotte Hoek weten we sinds kort veel over deze relatief onbekende geschiedenis. Zeven jaar ploegde zij archieven en privécollecties door en sprak met veteranen en nabestaanden voor haar vuistdikke boek De Strijd om Bali over de onafhankelijkheidsoorlog op dat eiland. In vier afleveringen vertelt Hoek aan podcastmaker Arco Gnocchi, zelfverklaard geschiedenisgek, over haar ontdekkingen aan de hand van de vier betrokken personen: twee Nederlanders en twee Indonesiërs. Een beproefde methode waarvoor dit jaar ook het Rijksmuseum koos bij de grote tentoonstelling Revolusi.

De podcast Oorlog in het Paradijs lijkt op een kroeggesprek met een geïnteresseerde vriend die zijn oren niet gelooft. Dat werkt: ze dienen een loodzware en pijnlijke geschiedenis op een draaglijke manier op. We leren de jonge vorstenzoon Rai kennen die een militaire opleiding krijgt van de Nederlanders en na de Japanse bezetting besluit in opstand te komen. Diens rivaal Anak Agung, eveneens een vorst, kiest juist voor het koloniaal bewind en treedt wreed op tegen verdachte republikeinen.

Dat Indonesië beiden mannen eert als nationale held zegt veel over de complexiteit van deze geschiedenis. Nederlandse soldaten, waaronder de opa van een beschaamde Gnocchi, omsingelden tijdens een feest de opstandelingen en openden het vuur. Hoek: ‘Dat was geen veldslag, dat was een liquidatie.’ Op de jaarlijkse herdenking, vertelt een verontwaardigde Hoek, laat Nederland zich niet zien.

We volgen ook voormalig verzetsman Siebe Lijftogt die als jonge indoloog vertrekt naar Bali en daar schrikt van het racisme en de corruptie binnen het koloniaal bestuur. Hoek leest voor uit diens klokkenluider-achtige brieven. Huiveringwekkend zijn de gesprekken met veteraan Don Sweebe van de inlichtingendienst die vertelt wat er met gevangenen gebeurde: slaan met tuinslangen, stroomschokken, kinderen ontvoeren; en af en toe mochten gevangenen ‘een plasje doen’. Dan kregen ze een kogel door hun achterhoofd.

Hoek toont ook compassie: Sweebe had net als dwangarbeider de Birma-spoorlijn overleefd en had volgens haar nooit ingezet mogen worden. ‘Hij was al getraumatiseerd, voordat hij begon.’ In de jaren tachtig krijgt de veteraan wroeging en bezoekt het graf van Rai waar hij murmelt: ‘Sorry, als ik het gedaan heb.’