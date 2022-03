Ook zonder de overleden oprichter geeft Tangerine Dream een warme muziekmassage ★★★☆☆

Toen Edgar Froese, de oprichter van de Duitse krautrockband Tangerine Dream, in 2015 overleed, besloten de later aangetreden bandleden zijn werk voort te zetten. Dat kon ook, want het synthesizergenie had bandopnamen en computers vol arrangementen nagelaten, in de oude muzieksoftware Cubase. Tangerine Dream, opgericht in 1967, bleef bestaan dankzij de inzet van violist Hoshiko Yamane en de producers Thorsten Quaeschning en Paul Frick, en hun wil om van de erfenis van Froese iets tastbaars te maken.

De geest van Froese waart werkelijk rond in de plaat Raum, in de weldadig pulserende synths en de donzig bliepende arpeggio’s van bijvoorbeeld het nummer Along the Canal. De stukken doen wat museaal aan, maar zijn voor liefhebbers van het klassieke synthesizerwerk een mooie muziekmassage. De warme en emotionele melodieën van het een kwartier durende titelnummer slepen de luisteraar mee, en vooral in het steeds van kleur verschietende In 256 Zeichen zoef je aan de hand van de band – en natuurlijk van de eerbiedwaardige Froese – door een universum van elektronische schoonheid.

Tangerine Dream Raum Dance/elektronisch ★★★☆☆ Eastgate/ Kscope