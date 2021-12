Ook zij met weinig geld hebben in kerstreclames van supermarkten recht op een knisperend warme Kerst

Kerstreclames hebben met het coronavirus gemeen dat ze vrij hardnekkig zijn en de neiging hebben elk jaar te muteren. Vorig jaar stonden in de kerstcommercials van de grote supermarktketens de pandemie en de maatregelen nog centraal (kerstdiner via Zoom, boodschappen laten bezorgen in plaats van in de winkel halen, Thomas Acda die huilend zijn oma omhelst). Dit jaar is naastenliefde de gemene deler. Ook zij die alleen zijn of weinig geld hebben, hebben recht op een sprankelende en knisperend warme Kerst met veel pianomuziek en harmonieus gelach en goedkope, luxe boodschappen. Eenheid, dat stralen alle reclames uit. Geen QR-codes aan deur van Frank Lammers; geen ongevaccineerde buurvrouw die hardhandig het huis van Thomas Acda uitgewerkt wordt; geen tweedeling.

Beoordeling van de commercials geschiedt aan de hand van volstrekt willekeurige en subjectieve criteria, die zorgvuldig zijn gewikt en gewogen, om uiteindelijk uit te komen op een cijfer van 0 tot 10 op een schaal van sentimentaliteit, waarbij 0 staat voor de kleding van Maarten van Rossem en 10 voor het voltallige oeuvre van Céline Dion. Hoger is dus niet per definitie beter.

Lidl: Luxe voor iedereen

De kerstreclame van Lidl heeft, zoals we van ze gewend zijn, meerdere potentiële oogrolmomenten. De eerste is na ongeveer vijf seconden, als de twee hoofdrolspelertjes naast elkaar over een kerstmarkt lopen en het meisje tegen het jongetje zegt: ‘Leuk hè, Kerst?’ Waarop de ander antwoord: ‘Mwah’. Het mwah-jongetje is de Lidl-variant van Tiny Tim uit A Christmas Carol en blijkt uit een arm gezin te komen, waar ze wel andere dingen aan hun hoofd hebben dan het vieren van Kerst. Nachtdiensten draaien bijvoorbeeld. Waar het meisje op kerstochtend kirrend van blijdschap de gordijnen van de slaapkamer van haar ouders open trekt (‘Yes, sneeuw!’), doet Lidl Tim ze juist dicht, omdat zijn alleenstaande moeder moet slapen. Fast forward naar het kerstdiner, waar het meisje twee extra borden opschept en ze meeneemt naar haar bovenburen (Lidl Tim dus). Teun (Thomas Acda) neemt een volledig opgetuigde kerstboom mee, want die heb je natuurlijk altijd klaarstaan. Ze bellen aan en op de achtergrond zingt een kinderkoortje Jingle Bells. Tadaa, toch nog iedereen een gezellige Kerst. Met deze reclame wil Lidl, behalve mensen overtuigen om hun kerstinkopen bij Lidl te doen, aandacht vragen voor het feit dat 1 op de 13 kinderen in Nederland in armoede leeft. Dat is sympathiek. Net als het feit dat er – in tegenstelling tot vorig jaar – geen huilende Thomas Acda in deze reclame zit.

Cijfer: 8

Albert Heijn: Het kleinste grootste liefdesverhaal

Voor hun kerstcommercial van dit jaar maakt Albert Heijn gebruik van een veelbeproefd concept: geanimeerde dieren die menselijke dingen doen (weet u nog, de hond op de trampoline van John Lewis). Centraal in deze kerstvertelling staat Harry (of Hammie, het is niet helemaal goed te verstaan), de hamster van de familie Heijn. Harry woont in een kooi en ziet op een dag aan de overkant van de straat een andere hamster. Hij ontsnapt uit zijn kooi en maakt de grote oversteek naar de overburen. Maar helaas: eerst wordt Harry door een kat aan stukken gescheurd en vervolgens sleept hij zich, bloedend en al, over de straat heen, waar hij uiteindelijk wordt overreden door een passerende auto. Nee hoor (zo zou het moeten gaan), Harry weet de overburen te bereiken, waar hij met zijn schattige kleine hamsterpootje een schattig klein snoezig hartje tekent op het beslagen raam. Op dat moment wordt hij in de nek gegrepen door zijn baasje, die hem weer terugbrengt naar zijn kooi. Maar tijdens het kerstdiner is er een verrassing voor Harry: de Naamloze Witte Hamster van de Overburen wordt bij hem in zijn kooi gezet. Wat heel lief en snoezig en aandoenlijk is, maar ook volstrekt onverantwoordelijk: ‘​​Graag wil ik wel advies geven voor mensen met een hamster of mensen wat graag een hamster zouden willen hebben’, schrijft een kijker op YouTube onder de video. ‘Hamstertjes zijn solitaire en territoriale dieren, zet ze daarom nooit samen, ook niet om te spelen.’ Lekker weer, Albert Heijn.

Cijfer: 9

Plus: Goed eten is samen eten

Ook de reclame van Plus laat zich beter niet kijken zonder een aanvullende tandartsverzekering. Maar goed, als de concurrentie bestaat uit een kwispelend winkelwagentje, Inception Frank Lammers, nephamsters die op het punt staan in een kooigevecht te beginnen en Thomas Acda in een te strakke kersttrui, dan ben je al snel tevreden. De Plus-reclame vertelt het verhaal van de onverwoestbare juf Mari – ook weer een alleenstaande vrouw, we hebben een trendje – die heel barmhartig de wenskaarten op het ‘buurtbord’ in de lokale Plus afwerkt. Een oude stoffige viool vindt een nieuw huis bij een verheugd jongetje, waarna ze tevreden in haar eentje een kop koffie in haar keuken drinkt. Ze helpt een vrouw in een rolstoel bij het kopen van een kerstboom en speelt een potje schaak met een eenzame oude meneer. O jee, wie denkt er dan aan juf Mari? Ilse DeLange? Nee hoor, die zingt natuurlijk weer alleen maar. Nee, de weldoeners komen zijn juf Mari’s leerlingen, die haar verrassen met een verschrikkelijk gezellig kleurrijk warm kerstdiner, want ‘goed eten is samen eten’.

Cijfer: 7

Aldi: Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn

Pas in de laatste seconden van de Aldi-reclame horen we de geruststellende stem van Diederik Ebbinge die de allerlekkerste luxeproducten van de Aldi aanprijst. ‘Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn’, dixit Ebbinge, die hopelijk niet heeft moeten doorstaan wat ik heb moeten doorstaan: ruim een minuut lang kijken naar een hevig verontrustende en dampende romance tussen een iets rijpere vrouw en een tot leven gekomen kwispelend, piepend winkelwagentje. De winkelwagen is een soort zwerfhondje. De vrouw, laten we haar Aldi Hillary noemen, vindt het wagentje langs de kant van de weg en brengt hem terug naar de supermarkt. Maar het wagentje heeft een eigen wil en dringt zich keer op keer op aan de arme vrouw, die uiteindelijk weet te ontsnappen en in het laatste shot Kerst viert met haar familie (of is het wel haar familie en zijn het niet stiekem als mensen verklede winkelwagentjes?).

Cijfer: 10

Jumbo: Kerst 2021

And last but not least: de commercial waar iedere televisierecensent een jaar lang kokhalzend naar heeft uitgekeken, de kerstreclame van Jumbo. Concept: vader Bas (Frank Lammers) nodigt, tot veel gefrons van moeder Lieke (Maike Meijers), allemaal mensen uit om bij hen Kerst te komen vieren: net gescheiden vrouw in de supermarkt, bezorger van de Jumbo, een klaar-over, Snollebollekes, u kent het wel. Op kerstavond gaat de bel en wie staan er voor de deur? Inderdaad, Snollebollekes, Max Verstappen en een honderdtal andere gezelligerds, allemaal verheugd om lekker gezellig Kerst te vieren bij Frank Lammers. Wat volgt is een groot en overdadig feest met hapjes, drankjes, veel rosbief, een koortje en als kers op de taart een prachtig zingende moeder Lieke in een glitterjurk. Alleen, het blijkt allemaal een droom van vader Bas die op de bank in slaap is gevallen. Wauw, welk een plottwist. Of is het wel een plottwist? Misschien is vader Bas en de Jumbo-familie altijd wel een droom geweest. Misschien zijn wij allemaal de reclame en zitten we vast in een koortsdroom van Frank Lammers.

Cijfer: 5