Ook voor literatuur geldt: je moet je helden met regelmaat opnieuw uitvinden

Vorige week voerde ik een opvallend gesprek in de Amsterdamse Boekhandel in Buitenveldert. Ik wilde The Argonauts van Maggie Nelson kopen voor mijn vriendin, maar zag het nergens staan. De verkoopster zocht het op in het systeem en mompelde: ‘Dat oudje hebben we helaas niet.’ Ik antwoordde dat 2016 mij een niet al te vervlogen publicatiedatum leek, waarna de verkoopster knikte en zei: ‘Maar het is ook niet bepaald een klassieker.’ Verwonderd liep ik daarop de zaak uit, mezelf afvragend wat voor boeken ze hier dan precies wel zouden hebben: misschien alleen Ottolenghi, wanneer niets oud maar toch klassiek moet zijn.

Voor iedereen die om eenzelfde of volstrekt andere reden The Argonauts nooit gelezen heeft: het is een autofictioneel verhaal over een vrouw die een kind krijgt met haar genderfluïde partner. Veel boeken doen of zijn moeilijk, in mijn optiek althans, omdat de auteur gelooft dat het dan sneller voor serieuze literatuur doorgaat. Maar dit boek ís gewoon moeilijk, om de simpele reden dat het over grote en complexe thema’s gaat: man-zijn en vrouw-zijn, moeder-zijn als kunstenaar en hoe je als queer geliefden een gezin vormt in een wereld die daar nog sterk ouderwetse ideeën over hanteert.

De mooiste en naar mijn idee belangrijkste quote uit het verhaal is niet van Nelson zelf, maar van de door haar aangehaalde filosofen Deleuze en Parnet: ‘The aim is not to answer questions, it’s to get out, to get out of it.’ Alles in The Argonauts draait om dit idee: het streven om je los te maken van bestaande denkkaders, de moed die het vergt om voorbij te gaan aan eerder geformuleerde vragen en zelf een nieuwe taal te vinden voor de wereld om je heen. Het is een queer boek in de meest brede zin van het woord, in zoverre dat het de meest rigide begrenzingen van ons denken aan de kaak stelt.

Om die reden is het bovenal een ode aan vertwijfeling, en dat is waarom ik denk dat nu juist die boekverkoopster uit Buitenveldert er goed aan zou doen The Argonauts te lezen. De grens tussen klassiek en niet-klassiek is namelijk niet alleen saai, maar ook heel problematisch. Het is schadelijk om de kloof te vergroten tussen kunst of makers die er wel en niet toe doen, omdat de criteria aan de hand waarvan we bepalen wat ertoe doet daardoor ook hetzelfde blijven. Meer concreet: als Bach boven alles blijft staan, blijven we ons ook voegen naar Bach.

Bach schreef trouwens geen boeken, hij componeerde muziek, maar ik noem hem omdat klassieke muziek misschien wel het meest uitblinkt in het maken van dit onderscheid. Het is niet zo aardig om te zeggen, maar als je kunstsectoren één lot niet gunt is het dat van klassieke muziek. Een groep zeventigers, luisterend naar dooie witte mannen: daar komt het toch eigenlijk op neer.

Woody Allen zei: ‘A relationship is like a shark. It has to constantly move forward or it dies.’ Wat mij betreft is het niet anders voor literatuur. Je moet je helden met regelmaat opnieuw uitvinden, anders verbreken mensen volkomen terecht de relatie. De een-na-belangrijkste zin uit The Argonauts is: ‘And certainly I’d like to see more trembling, more unknowing, more apologizing.’ Meer niet-weten en meer trillende grenzen: dat lijkt me een uitstekend lot voor de Amsterdamse Boekhandel en ons allemaal.