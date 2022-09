Ook voor jongeren zou je moeten schrijven zonder pasklare antwoorden

De Boekenweek van Jongeren is begonnen. Het bijbehorende geschenk 3PAK bevat een korte thriller van Chinouk Thijssen, zeven deels gender-diverse gedichten van Gershwin Bonevacia en een min of meer literair verhaal van Daan Heerma van Voss. De wanhoop van leesbevorderaars kan niet beter worden samengevat: jongeren mogen meer lezen, maar wát?

Thijssen lijkt te denken dat ze vooral veel ongevaarlijk damesbladenproza moet schrijven. Dat doet ze hier over een paar jongeren in een Spaans all inclusive-hotel. En iets met een mes. Zo saai en voorspelbaar, dat het de lezer niets kan schelen of de hoofdpersonen het overleven.

Bonevacia doet het een stuk beter. Hij verdiept zich in de identiteitsverwarring die leerlingen op de middelbare school kunnen voelen. Eigentijds, met veel ‘cloud’ en ‘cancel culture’, in die ronkende spokenwordstijl: verantwoord, maar juist daarom niet erg verrassend.

In Solaro van Heerma van Voss komen helemaal geen jongeren voor. De landerige, zich stierlijk vervelende verteller maakt als inhuurjournalist kennis met een rijkeluiszoon uit Bloemendaal. Die heeft als enige doel schaamteloos veel geld te verdienen, zodat hij Italiaanse handgemaakte schoenen, dassen en pakken kan kopen. Zonder exclusieve spullen van uitzonderlijke kwaliteit heeft het leven volgens hem geen enkele zin.

Heerma van Voss verbaast zich over zijn ongrijpbare vriend, die hem jarenlang eens in de zoveel tijd fêteert op kostbare reisjes naar Londen en Napels. Hij licht als bankier meer dan tachtig uur per week mensen op, gaat niet naar de begrafenis van zijn eigen moeder en raakt tot tranen geroerd door de manier waarop een mouw aan een jas is genaaid.

De schrijver laat zich kritiekloos verwennen met dingen die hij van zijn eigen salaris niet kan betalen en peinst daarna in prachtige bewoordingen over de vraag of schoonheid een diepere betekenis heeft. Stof genoeg om in een literatuurles over na te praten. Wie dit leest, vindt hier iets van.

Laat schrijvers die desondanks denken het met jongeren óver jongeren te moeten hebben, het doen zoals Lydia Rood, al jaren onze belangrijkste jongerenauteur. Veel van haar collega’s geven het vanwege de concurrentie van buitenlandse series na enkele boeken op, Rood gaat stug door. Ik vraag me weleens af hoe succesvol ze zou zijn als ze onder het pseudoniem L. Red young adult zou schrijven.

Beeld Leopold

Komende week verschijnt If (Leopold; € 17,99), een nieuw boek over de lastige Liesbeth, die ook al figureert in Niemands meisje (2017) en Blauwtje (2020). Het is een roman in een roman: Liesbeth wil schrijver worden en vertelt het verhaal van haar alter ego Ifigenia, die kwaad wegloopt van het nieuwjaarsfeestje van haar ouders. Haar vader trakteert op whisky, haar moeder ligt boven te herstellen van een borstverwijdering.

Op straat nemen een paar hockeyjongens haar mee naar een verlaten fabriek, om een bondage-filmpje te maken. Ze bezoekt een illegaal feest, raakt betrokken bij een levensgevaarlijk spel op de snelweg en wordt aangerand door een politieagent. Tussendoor krijgen we het verhaal te horen over haar stuklopende relatie met de onstuimige Giovanni, die maar niet reageert op haar appjes.

Seks is volgens Ifigenia niet iets waar je moeilijk over moet doen. Getuigt dat van een vrije opvoeding, zoals haar ouders denken, of van verwaarlozing? Daar kan haar publiek na lezing van deze grandioze roman zelf een antwoord op bedenken.

Zo kan het ook. Rood en Heerma van Voss schrijven zonder pasklare antwoorden over eigen obsessies op een manier die voor volwassen én bijna-volwassen lezers interessant is. Ze zijn niet uit op herkenbaarheid of de lezer met eigentijdse taal naar de mond te praten. Het zou fijn zijn als dát de eerste vereiste van jongerenliteratuur was.