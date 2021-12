Ook stripmagazine Zone 5300 kan niet om The Beatles heen

The Beatles zijn weer overal, ook (of zelfs) in Zone 5300, het onverwoestbare tijdschrift met de pijlers strips, cultuur en curiosa. De geportretteerde Beatle is geen echte Beatle overigens, maar een man uit de periferie van de band: de Duitse ontwerper en illustrator Klaus Voormann, de ‘Revolverheld’.

Het forse essay van Kjell Knudde valt in twee delen uiteen. Het eerste deel gaat over The Beatles en hun oeuvre, en werkt toe naar de plaat waarop ze zich uitleefden als ‘kinderen in een speeltuin’: Revolver (1966). Voormann is de ontwerper van de – het woord is hier zéér op zijn plaats – iconische hoes van Revolver.

Hij maakte er een gedeeltelijke collage van, in zwart-wit en met tekeningen en foto’s. Voor de sierlijke tekenstijl liet Voormann zich inspireren door een 19de-eeuwse illustrator, Aubrey Beardsley. Het verhaal gaat dat Beatles-manager Brian Epstein in huilen uitbarstte toen hij het ontwerp voor Revolver zag. Hij was er zielsgelukkig mee, en terecht.

Waar het Knudde natuurlijk óók om gaat, is dat Voormann ook een stripverhaal op zijn naam schreef. De grafische roman Revolver 50. Birth of an Icon verscheen in 2016. ‘Met zijn 79 jaar ten tijde van de uitgave is Klaus Voormann de op twee na oudste man in de geschiedenis die ooit debuteerde als striptekenaar.’

Wat natuurlijk de vraag oproept wie de oudste striptekenaar dan wel is. Dat is een Française, Geneviève Gautier. Ze was 95 toen ze een stripboek uitbracht over een pinguïn. ‘Aan iedereen die dus nog nooit een stripboek heeft getekend: je hebt nog tijd.’

Typisch Zone 5300, het naar de (Rotterdamse) zone in het openbaar vervoer vernoemde blad dat in 1994 voor het eerst verscheen. De twee geestverwanten, striptekenaar Robert van der Kroft en illustrator Tonio van Vugt, zijn elkaar en hun geesteskind trouw gebleven. Van der Kroft is nu een van de medewerkers, Van Vugt de hoofdredacteur.

Talloze striptekenaars lanceerden zichzelf in Zone 5300 en talloze grote namen, ook internationaal, kregen een platform in het blad. Strips domineren vanzelfsprekend. The Beatles keren terug in een korte strip van Pieter De Poortere, en in een aflevering van Eefje Wentelteefje van Jeroen de Leijer duikt een andere beroemdheid op: Annechien Steenhuizen van het NOS Journaal.

Eefje vraagt haar of ze een stukje wil presenteren. Dat wil ze wel. Ze zegt dat er in Belfast opnieuw rellen zijn uitgebroken en dat de politie werd bekogeld met stenen. Niet des Annechien Steenhuizens zijn haar laatste, boze woorden: ‘En nu wegwezen!’