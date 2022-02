Ook Spotify is niet neutraal: wat moet het platform doen tegen desinformatie?

Beeld Nina Fernande

Vroeg of laat moet elk populair internetplatform met een antwoord komen op de vraag wat het nou eigenlijk is. Neutraal doorgeefluik van informatie, hoe dubieus ook, of gewetensvol platform waar feit van leugen wordt gescheiden?

Facebook, Twitter, YouTube en TikTok kregen deze vraag al eerder voor de kiezen. Sinds kort kan ook het Zweedse muziekplatform Spotify aan dat rijtje toegevoegd worden.

De aanleiding in het kort: de omstreden, maar ook immens populaire podcasthost Joe Rogan, die in 2020 een deal van meer dan honderd miljoen dollar sloot met Spotify, is sinds eind vorig jaar het onderwerp van toenemende kritiek vanwege de ruimte die hij in zijn podcast (The Joe Rogan Experience) biedt aan gasten die openlijk aan het nut van coronavaccins twijfelen.

De verontwaardiging over die desinformatie is inmiddels zo hoog opgelopen dat muzikanten als Neil Young en Joni Mitchell – die beiden in hun jeugd polio opliepen, omdat vaccins tegen het virus nog niet beschikbaar waren – besloten hun muziek van het platform te verwijderen. Ook de Engelse Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle, die vorig jaar een eigen podcastdeal sloten met Spotify, roerden zich en vroegen het muziekplatform om wijzigingen door te voeren die de desinformatie rondom corona nog beter tegen gaan.

Beeld Nina Fernande

‘Spotify gaf voorheen alleen muziek van artiesten door aan consumenten’, zegt José van Dijck, hoogleraar Media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht. ‘Nu maakt het ook podcasts in eigen beheer. Daarmee heeft het platform een groot risico binnengehaald. Podcasts draaien om het gesproken woord, dat maakt de kans op controverses logischerwijs groter.’

Heel lang kon Spotify (met 172 miljoen betalende abonnees) van een veilige afstand toekijken hoe de Facebooks en de Twitters van deze wereld als de grootste verspreiders van desinformatie en complottheorieën werden aangewezen. Dat begon vanaf 2018 te veranderen, toen Spotify het eigen platform openstelde voor externe podcastmakers. Daarnaast begon Spotify succesvolle podcastproductiebedrijven zoals Loudr en Gimlet Media op te kopen en betaalde het duizelingwekkende bedragen aan beroemdheden – van Rogan, tot de Obama’s en prins Harry – om podcasts voor het bedrijf te maken.

Hoe ver de desinformatie op het platform kan gaan, wordt onder meer duidelijk als je gaat grasduinen in de donkere krochten van de podcast­wereld. Zoek op Spotify bijvoorbeeld naar het zogenaamde Kalergi-plan, de complottheorie die stelt dat westerse leiders door middel van ‘massa-immigratie’ de witte Europeanen willen verdringen. Spotify toont je een keur aan podcasts waarin deze complottheorie zonder een kritische noot wordt behandeld.

Maar het grootste risico op controverse haalde Spotify binnen met Joe Rogan. Dat heeft niet alleen met de meanderende interviewstijl van Rogan te maken – die maatschappelijke en politieke taboes van links tot rechts opzoekt – maar ook met de werkverhouding die de podcasthost heeft met Spotify. Rogan staat voor een flinke som onder contract bij Spotify. Dat maakt Spotify, aldus critici, direct verantwoordelijk voor de inhoud van The Joe Rogan Experience, die per aflevering ongeveer 11 miljoen luisteraars bereikt.

Afgelopen zondag probeerde de directeur van Spotify, Daniel Ek, deze kritiek te pareren door te stellen dat het bedrijf niet als ‘censor’ over inhoud wil optreden. Wel lanceerde Spotify een verscherpte lijst verboden aan, waaronder: oproepen tot geweld tegen individuen of groepen, beweren dat corona een hoax is en dat vaccins dodelijk zijn. Onduidelijk bleef wat deze aangescherpte richtlijnen betekenen voor podcasts waarin vrijelijk het Kalergi-plan wordt besproken en voor de bestaande afleveringen van The Joe Rogan Experience waarin de nodige vaccinscepsis de revue passeert.

Beeld Nina Fernande

Hoewel verre van perfect, zijn socialemediaplatforms als Facebook en Twitter iets slagvaardiger geweest in de strijd tegen desinformatie en complottheorieën. Met een streng moderatiebeleid en aangepaste algoritmes lukt het ze om een aanzienlijke hoeveelheid schadelijk materiaal buiten de deur te houden. Ook hebben deze platforms vanaf het begin van de coronapandemie de samenwerking gezocht met instituten als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om desinformatie over corona tegen te gaan. Spotify kondigde pas deze week aan dat het bij elke podcast die over het coronavirus gaat een link zal plaatsen naar een zogeheten Covid-19-hub, waar betrouwbare wetenschappelijke informatie over het coronavirus te vinden is.

De vraag is nu wat Spotify ertoe zou kunnen bewegen nog strenger op te treden tegen schadelijk materiaal op het eigen platform. Voor advertentiegedreven socialemediaplatforms als Facebook en Twitter is dat een mix van maatschappelijke, politieke en financiële druk geweest. Maar in het geval van Spotify gaan die pressiemiddelen niet helemaal op, zegt José van Dijck.

‘De ervaring leert dat abonnee-gedreven platforms als Spotify minder te lijden hebben onder dit soort controverses. Oproepen tot een boycot onder abonnees lijken minder effectief. Spotify zit wat dat betreft veiliger dan bijvoorbeeld YouTube, dat zijn geld verdient aan advertenties. Adverteerders zijn gevoeliger voor controverses.’

Voor Spotify geldt dan ook: een paar kleine pleisters voor het bloeden aankondigen, stilzitten, en vervolgens wachten totdat de storm is overgewaaid. Als voorbeeld geldt het eveneens abonneegedreven Netflix. Dat kwam vorig jaar oktober hevig onder vuur te liggen vanwege de transfobische grappen die stand-upcomedian Dave Chappelle maakte in een lucratieve Netflix-special. De kritiek leidde intern bij Netflix tot veel tumult onder transgender medewerkers. Maar op het gebied van abonnee-aantallen voelde het bedrijf nauwelijks een centje pijn. En de special van Dave Chappelle zit nog steeds in het aanbod.

Opklaring lijkt in ieder geval in zicht voor Spotify. Afgelopen zondag beloofde Joe Rogan in een berouwvol Instagramfilmpje beterschap. Hij beloofde meer ‘evenwicht’ in zijn podcast te brengen, door meer feiten bij de hand te hebben en medische experts uit te nodigen met minder controversiële standpunten.