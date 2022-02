Ook op het achtste album geeft Beach House het aangename gevoel van een warm bad ★★★★☆

Hoe ze het doen, Victoria Legrand en Alex Scally uit Baltimore, blijft een raadsel, maar weer weet Beach House te betoveren. De warme, wat monotone zang van Legrand is nauwelijks veranderd, het tempo in dromerige liedjes nog altijd slepend traag. Maar ook op het achtste album weet het duo dat sinds 2004 actief is je het aangename gevoel van een warm bad te geven. En dat koelt ook na 84 minuten nog niet af. Zo lang duurt Once Twice Melody, dat de afgelopen maanden in vier losse delen van vier of vijf nummers op streamingsites tot ons kwam.

Inzakmomenten kent de nieuwe Beach House nauwelijks. Legrand en Scally tekenden voor het eerst zelf voor de productie en zijn lekker losgegaan met synths die nog dikkere klanktapijten vormen dan voorheen. Wie aan Once Twice Melody begint, weet wat te verwachten en toch bruist het achttien nummers lang van de nieuwe muzikale vondsten, al zijn die vaak weggestopt in de diepgelaagde productie.

Beach House Once Twice Melody Pop ★★★★☆ Bella Union/PIAS