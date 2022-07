Ook op goede albums staan liedjes waarnaar niemand graag luistert. Wat maakt een doorspoelnummer?

Beeld Kalle Wolters

Na jaren zet ik Crowded House weer op. De band is in Nederland, speelt op Pinkpop, en ik word overvallen door jarennegentignostalgie. Ik draai Woodface, het album met Weather With You. Mijn bewondering voor het vakmanschap en de samenzang van de liedjesschrijvers Neil en Tim Finn groeit bij elk nummer. Maar ook na het album zo lang niet te hebben gedraaid, zit één mechanisme er nog altijd in. Als het negende nummer zijn einde nadert, loop ik naar de cd-speler om een ramp te voorkomen.

Het hooggeglazuurde All I Ask moet koste wat het kost worden vermeden. De esoterische tekst, dat drakerige strijkersarrangement, de zeurderige tokkelgitaar, die cheesy climax: laat me dit bespaard blijven. Als het nummer 10 op de display verschijnt, druk ik op ‘next’. Net op tijd.

Zo heeft iedereen zijn doorspoelnummers: nummers die een dierbaar album van een 10 in een 8- kunnen veranderen. Omdat ze middelmatig of minder zijn, of uitstapjes waarvan je je afvraagt hoe ze ooit de selectie konden doorstaan. Wat voor doorspoelnummers zijn er te onderscheiden? Wat zijn de belangrijkste redenen om te skippen? En wat zijn de nummers die echt bijna niemand aan laat staan?

De stijlbreuk

Zet je een album op, dan doe je dat omdat de muziek of de sfeer daarvan aansluit bij je gevoel van dat moment of om juist in een andere stemming te komen. Veel van de iconische albums zijn juist zo beroemd geworden omdat ze meer te bieden hebben: ze hebben een grotere muzikale reikwijdte dan waar de gemiddelde luisteraar eigenlijk op zat te wachten, ze dagen ons uit.

Pubers die als een blok vielen voor de stem en de dynamische gitaarballades van Jeff Buckley, moesten er aan wennen dat op zijn album Grace ook een in falset gezongen versie stond van Corpus Christi Carol van de componist Benjamin Britten. Uitstekend gedaan, maar voor veel luisteraars was de stijlbreuk misschien net te groot.

De vullertjes

Wie doorspoelnummers in kaart brengt, kan het niet ontgaan: de lelijke eendjes vind je heel vaak op nummer 4 of 5, of juist ergens tegen het einde van het album. Althans, als we het hebben over nummers uit de tijd van de lp’s. Wie opgegroeid is met de cd, is geneigd het album als één geheel te zien, maar de lp-draaier die van kant moet wisselen moet twee keer worden overtuigd. Er dient door de artiest over twee spanningsbogen van ongeveer gelijke lengte te worden nagedacht. De hits en knallers vind je vaak aan het begin van kant a, maar ook voor het begin van kant b werd in de regel een goede binnenkomer bewaard.

Een goed voorbeeld uit de categorie opvul-doorspoelnummers vind je op het derde album van The Police, Zenyatta Mondatta. Misschien hadden ze de release kunnen uitstellen om met iets beters te komen dan de verveeld klinkende jam Voices Inside My Head (kant a, nummer 5)? Na de opener van kant b (de hit De Do Do Do, De Da Da Da) kakt de boel meteen weer in. Skippen maar.

Het nummer van de drummer

Iedere muzikant weet dat je een goede drummer te vriend moet houden, want goede drummers zijn schaars. Dus moet je soms pijnlijke concessies doen en ze een nummer laten zingen. De medebandleden van Queen-drummer Roger Taylor waren wel heel coulant toen ze zijn I’m in Love With My Car de kans gaven. Het gaat over hoe geil Taylor wordt van zijn auto. Lekker gerijmd ook: ‘The machine of a dream/ Such a clean machine/ With the pistons a pumpin’/ Аnd the hubcaps all gleam’.

Het niet zo geslaagde intermezzo

Toen Radiohead OK Computer maakte, wist de band ook niet dat dat een klassiek album zou worden. Zouden ze met de kennis van nu het intermezzo Fitter Happier hebben weggelaten? Twee minuten hoor je een computerstem regels voor een gezond leven debiteren. Natuurlijk draagt zo’n track bij aan het kunstzinnige imago van de band, maar stiekem willen de fans zo snel mogelijk door naar Karma Police, en geef ze eens ongelijk.

De oorwurm

Een zeer legitieme reden om een nummer over te slaan, is de angst dat je er na beluistering nog dagen mee in je hoofd zit. Voor ieders bestwil zal ik de twee woorden tellende titel van het liedje over de als woning dienstdoende duikboot niet uitschrijven. Alleen al het woordbeeld kan hele volksstammen tot wanhoop drijven. Het is dus geoorloofd om nummer zes van de a-kant van Revolver over te slaan. En toch is dat niet eens de ultieme ‘skippable track’ van The Beatles.

Het mislukte experiment

Na een rondgang op sociale media blijkt dat de sitarverkenningen van George Harrison weinig geliefd zijn. Maar het vaakst wordt Revolution 9 genoemd, het meer dan acht minuten durende experiment van John Lennon en Yoko Ono met tape-loops. Al jaren waren componisten in de weer met collages en de mogelijkheden om opgenomen geluid te manipuleren. Het is eigenlijk wel sneu dat juist deze poging beeldbepalend is geworden.

Revolution 9, volgens poprecensent Gijsbert Kamer ‘een klassiek gevalletje’ onder de doorspoelnummers, is het voorlaatste nummer van de b-kant van de tweede lp van de dubbelaar The White Album. Ik vind het knap dat mensen daar überhaupt al komen, want van de dertig nauwelijks samenhangende nummers zou ik er zestien overslaan: was dit één lp geweest met een harde en een overwegend akoestische kant, dan had die best de top-7 van Beatles-albums kunnen halen.

De samenwerking

Een doorn in het oor: artiesten die samenwerkingen aangaan om hun publiek te vergroten, maar waarbij geen van de partijen doet waar hij echt goed in is. Het heeft menig doorspoelnummer opgeleverd. Maar ook samenwerkingen binnen het eigen genre kunnen tot afgrijselijke voorbeelden leiden.

Van alle nu-metalbands van eind jaren negentig is KoRn achteraf gezien de creatiefste, met een originele mengeling van snoeiharde zevensnarige gitaren, hiphop en industrial. Tegenover de bonkig geslapte bas die zo laag is gestemd dat je de tonen nauwelijks nog herkent, staan mysterieuze en catchy gitaarpartijen en verrassend sterke zanglijnen: hyper en met een grote toonomvang.

Maar één nummer op hun commercieel succesvolste album Follow The Leader is wel heel beroerd. Luister naar All in the Family, waarin zanger Jonathan Davis en Fred Durst van Limp Bizkit elkaar afkraken in krukkige raps. Je eventuele herwaardering voor het vaak bespotte nu-metalgenre is meteen weer verdwenen.

Het veel te lange nummer

Sinds Spotify er is, is de skip-knop zo ongeveer de grootste angst van muzikanten. Pas als een nummer langer dan dertig seconden is beluisterd, wordt er een fractie van een cent uitgekeerd. Dat principe heeft de muziek aantoonbaar veranderd. Weg zijn de lange intro’s. Zangers komen snel ter zake, de hook moet er meteen zijn.

Veel van de nummers van Bob Dylan voldoen bepaald niet aan die nieuwe wetten. Dat je bij Spotify ook direct kunt zien hoe lang een nummer duurt, kan ook wat clicks kosten voor een nummer als Lily, Rosemary and the Jack of Hearts (van het album Blood on the Tracks). Alleen wie zich zonder te gniffelen door de mondharmonicasolo van de Nobelprijswinnaar weet te worstelen, is een echte fan.

De instrumental

Tot begin jaren tachtig was het niet ongebruikelijk om een instrumentaal nummer op een album te zetten. Denk bijvoorbeeld aan Bella Donna op Skunk van Doe Maar (goedgekeurd, geen doorspoelnummer) of Let’s Go Away for Awhile op Pet Sounds van The Beach Boys (iets te gekunsteld: zeker doorspoelen). Lang niet iedereen zat op die instrumentals te wachten.

De plaatsing van zo’n doorspoel-instrumental kon dramatische gevolgen hebben, ondervond Mark Moorman, chef kunst van de Volkskrant. Steeds als hij Stevie Wonders Songs in the Key of Life draaide – toch een van de algemeen erkende hoogtepunten uit de muziekgeschiedenis – haalde hij de naald van de plaat voor de jazzrocker Contusion (track 4) begon, om de lp vervolgens om te draaien. Gevolg was dat hij er pas jaren later achter kwam hoe goed Sir Duke was (track 5).

Het confronterende nummer

Natuurlijk: het ligt niet aan de artiesten die zonder ons even te consulteren bagatellen tussen hun kunstwerkjes stopten. Het ligt aan onze smaak, ons humeur, onze hang naar bevestiging of de wil om verrast te worden. Het kan ook dat een nummer een vervelende lading heeft gekregen: je associeert het met een uitvaart of met je ex.

Ook de bezongen onderwerpen kunnen een reden zijn om door te spoelen. Tori Amos wilde dat we naar haar luisterden toen ze in Me and a Gun over een verkrachting zong, maar voor velen is het nummer te ongemakkelijk. Dat ze het a capella zingt, maakt het extra direct – er is geen ontkomen aan. En als we dat nummer dan overslaan, voelen we ons alsnog slecht omdat we zelfs te zwak zijn om haar verhaal aan te horen.

Het bijna-doorspoelnummer

Ja, albums zonder doorspoelnummers komen voor, maar ze zijn behoorlijk zeldzaam en bijna allemaal gemaakt door Prince. The Beatles maakten er wat mij betreft maar één: A Hard Day’s Night. En toch: ook op een meesterwerk is er één liedje het minst geniaal, in dit geval I Should Have Known Better. Je hoeft ’m niet te skippen, maar hé, het kan!

Het functionele doorspoelnummer

Toch moeten we de niemendalletjes koesteren. En niet zo’n beetje ook. Door de opkomst van streamingdiensten zijn we meer naar afspeellijsten gaan luisteren. Ze sporen ons aan om van de ene hit naar de andere te klikken. Maar een nummer als Girl van The Beatles wordt er alleen maar beter van als je daarvoor Ringo hebt gehoord met What Goes On. Het pianootje van Ray Manzarek van The Doors in Moonlight Drive komt veel beter tot zijn recht na Jim Morrisons Horse Latitudes (spoken word onder een bedje van achteruit afgespeelde instrumenten), dan na het nummer dat daarvoor komt (Unhappy Girl). En of je nou van Freddie Mercury houdt of niet: na Roger Taylor te hebben aangehoord, kun je alleen maar voor hem juichen.

De matige nummers herinneren ons eraan dat we dankbaar moeten zijn voor wat we wél heel goed vinden. En dat meesterwerken niet vanzelfsprekend zijn.