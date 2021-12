Ook op akoestisch album ‘Unplugged (Live)’ bereikt Kensington stratosferische hoogten ★★★☆☆

Als er één kritiekpunt kleeft aan de succesvolste hedendaagse popgroep van Nederland, de rockband die zijn hand niet omdraait voor een uitverkochte Johan Cruijff Arena, dan is het wel dat de knop ‘stadionbombast’ altijd aan staat. Kensington doet heel erg en heel consequent aan gitaargalm. Dan lijkt een akoestisch album een buitenkansje om te overtuigen in een intiemere setting.

Een volledig akoestisch concert in TivoliVredenburg moest het bewijs leveren. Toegegeven: de heldenrock van Do I Ever klinkt opener en de strijkers van het Red Limo Quartet zijn een fraaie toevoeging. Maar uiteindelijk bereiken we bekende stratosferische hoogten.

Bij een nummer als Island, dat zachtjes ontkiemt, zit je nog te bidden: ‘Houd het klein!’ Maar na twee minuten komen de drums weer aan galopperen. Alleen het nieuwe Composure slaat gek genoeg niet grandioos rood uit.

Kensington kan blijkbaar niet zonder climax. En dat is prima. Maar het maakt het bestaansrecht van dit Unplugged-album een tikkie discutabel.

Kensington Unplugged (Live)

rock ★★★☆☆ Universal