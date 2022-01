Ook ongedwongen instagrammen blijkt behoorlijk stressvol

Ach wat leuk, moet het Nederlandse volk hebben gedacht, Máxima is ook maar gewoon een mens. Op het Instagramaccount van het Koninklijk Huis werd vorige week een selfie van de koningin gedeeld die in niets leek op haar officiële portretfoto’s. Daarop draagt ze tiara’s met diamanten, een jurk van koningsblauw brokaat, afgezet met kleine zwarte veertjes, of heeft ze een wollen mantel losjes over haar schouders gedrapeerd, de ultieme manier om te laten zien dat je alleen naar buiten hoeft om vanuit opengehouden autodeuren naar binnen te schrijden en vice versa.

Nee, dit was een onscherpe selfie zonder opsmuk. Elastiekje in het haar, zelfs geen simpel oorknopje in. Ook aan de compositie kan weinig denkwerk vooraf zijn gegaan, met Máxima deels buiten beeld en driekwart van het plaatje gevuld met een modderig bospad. Alsof ze het tegen hun buurvrouw hadden, begonnen volgers van @koninklijkhuis spontaan over hun zieke hondje of de trap die nog gedweild moest worden. ‘Ik kamp al maanden met hielspoor’, reageerde Sophia onder het wandelkiekje. Ons Max! Je zou haar zo met de kleine Mambo in een hondenlosloopgebied tegen kunnen komen.

De ‘casual’ foto van @queenofjetlags. Beeld @queenofjetlags

Max’ natuurselfie past perfect in de trend ‘casual posting’ die aan het begin van de pandemie begon en tot voor kort enorm bejubeld werd. Gelikte plaatjes en geposeerde selfies ruimden het veld voor snapshots en willekeurigheden. Tiktokkers maakten massaal filmpjes over hoe ze het op Instagram over een andere boeg hadden gegooid, en moedigden anderen aan hetzelfde te doen met hashtags als #MakeInstagramCasualAgain. Zo werd bijvoorbeeld de ‘photo dump’ populair, een Instagrampost die uit meerdere willekeurig aandoende foto’s bestaat: een half opgegeten broodje, een spiegelselfie bij de kapper en een grappig beeld van een giraffe. Als het er maar uitziet alsof je zonder na te denken wat dingen uit je fotobibliotheek hebt aangeklikt.

‘De antithese van de op schoonheid gerichte influencercultuur’, duidde het Britse tijdschrift Dazed de ontwikkeling, en strooide met gewichtige termen als ‘digitale anarchie’. Eindelijk zou de instagrammer zich niet meer laten leiden door oordelen, schoonheidsidealen en trends. Het realisme had gezegevierd. Hoe dat in de praktijk ging, zag ik onder anderen bij @queenofjetlags, een Nederlandse influencer die groot werd met mierzoete geënsceneerde tafereeltjes (roze luchten! kerstlampjes! stapels lege pizzadozen!) en nu nonchalant op een stenen trap door een tijdschrift bladerde. Dat ze het zelf ook amper kon geloven, bleek uit haar bijschrift: ‘Ik zat écht op deze manier te lezen, haha, ik had niet door dat er een foto werd gemaakt!’

Maar de laatste weken krabbelt men weer voorzichtig terug. Ook aan een casual Instagramprofiel blijk je namelijk je handen vol te hebben, of misschien wel júíst. In een TikTok die miljoenen keren werd bekeken vergelijkt een man het met realitytelevisie: het lijkt echt, maar het is compleet gescript. Een andere gebruiker verzucht dat ze er nu ook op onverwachte momenten perfect en zorgenloos uit moet zien. ‘Mensen moeten tegenwoordig uit een enkele post kunnen opmaken dat ik knap, relaxed én smaakvol ben’, aldus de licht overspannen Jarvis. Een vierde vat het nog even bondig samen: ‘Posten op Instagram is zo stressvol!’

Zo bezien moeten ze misschien maar luisteren naar Máxima, die mensen met haar natuurselfie wilde aansporen om ook een wandeling te maken, ‘goed voor je fysieke maar ook voor je mentale gezondheid’, #hoofdleegmaken. De kunst is dan wel om onderweg geen casual content te schieten voor op Instagram. Maak je thuis gewoon weer in alle rust een staatsieportret.