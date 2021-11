Ook – of júíst – voor mij is het Sinterklaasjournaal een welkome, weldadige vlucht van de waan van de dag

Het belangrijkste nieuws was al uitgelekt. Dus daarom wisten we al een dag voor de persconferentie waar we aan toe waren: er werden nieuwe cadeautjes besteld. Verslaggever Rachel Rosier bracht het nieuws aan het eind van het Sinterklaasjournaal. Ze trok er een plechtig gezicht bij.

Nieuwe cadeaus waren ook hard nodig: de oorspronkelijke cadeaus lagen allemaal in het pakjesruim van de stoomboot, waar de pieten niet bij konden, omdat de deur dichtzat en de sleutel binnen lag.

Een dag later was het dan zover. Hoofdpiet (gespeeld door Niels van der Laan, die u natuurlijk kent van het cabaretduo Van der Laan & Woe) stond achter het spreekgestoelte. ‘Zoals u weet loopt het aantal schoenen dat sinds de komst van Sinterklaas in Nederland wordt gezet schrikbarend op. Alleen met cadeautjes kunnen wij het grote aantal lege schoenen weer onder controle krijgen.’

De hoofdpiet leverde een nagenoeg perfecte imitatie van Mark Rutte af (tenminste, als Mark Rutte een pietenpak zou dragen en roetvegen op zijn gezicht zou hebben – wat hem een stuk geloofwaardiger zou maken), inclusief het hooghartig beantwoorden van lastige vragen van de aanwezige pers.

Omdat niet alle nieuwe cadeaus in een keer zouden komen, krijgen de oudste mensen ze het eerst. ‘Kinderen hebben er veel minder last van als hun schoen een keertje leeg blijft, want die kunnen hun hele leven nog cadeautjes krijgen van Sinterklaas.’

We konden het Sinterklaasfeest toch nog leuk houden door ons aan drie maatregelen te houden: ‘het vangen van pepernoten, het op afstand zwaaien naar Sinterklaas en het zingen van de welbekende Sinterklaasliedjes’.

Hoofdpiet geeft in het Sinterklaasjournaal een persconferentie over het snel oplopende aantal lege kinderschoenen in Nederland. Beeld Sinterklaasjournaal/NTR

Driewerf hoera voor het Sinterklaasjournaal, dit jaar 20 geworden.

Nooit gedacht dat ik dit ooit zou schrijven, maar ook voor iemand van 38 – of beter: júíst voor iemand van 38 – zijn deze weken die dagelijkse tien minuten een welkome, weldadige vlucht van de waan van de dag.

Och, Dieuwertje Blok. Lieve, warme, normale, beschaafde, betrouwbare, gevaccineerde Dieuwertje Blok. Poortwachter bij de toegangsdeur naar een vrolijke, speelse en onschuldige dimensie.

Eentje waar Anky van Grunsven haar paard Black Beauty komt afleveren bij het slaapfeestje van de jarige Ozosnel en hem nog even toefluistert dat hij echt geen gluten mag.

Waar je eindeloos chocola en pepernoten kunt eten zonder een gram aan te komen of over je nek te gaan.

Waar Klaas Dijkhoff niet Klaas Dijkhoff heet, maar Constant Starnakel en de burgemeester van Lazerom is.

Waar Luisterpiet een functie elders krijgt omdat hij niet kan luisteren.

Waar diezelfde Luisterpiet met Chocopiet stiekem een kindje blijkt te hebben, dat ze mee de daken op moeten nemen, want Hoofdpiet mag het niet weten, en bovendien: ‘Twee werkende ouders en geen kinderopvang.’

Waar de stoommachine van de stoomboot kapotgaat omdat een essentieel tandwieltje van chocolade blijkt te zijn.

Waar heel veel dingen van chocolade blijken te zijn. Bijna alles.

Waar Ozosnel na zijn verjaardag wordt vermist, maar waarbij je weet: dat komt wel goed.

Want daar, waar niet besmettingscijfers of ziekenhuisopnames leidend zijn, maar de fantasie, komt altijd alles goed.