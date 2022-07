Ook live is de melancholiek meanderende stem van Phoebe Bridgers hemelbestormend mooi ★★★★☆

Phoebe Bridgers op 20 juli in de Afas Live in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

‘Ik heb vorig jaar een abortus gehad, om de spectaculaire reden dat ik geen kind wil. Gek om op tournee te zijn terwijl het Supreme Court ons thuis van dat recht beroofde.’ Phoebe Bridgers (27) zegt zulke dingen kalm, zonder stemverheffing, maar de boodschap komt altijd over, ook deze avond in Amsterdam.

De ster van het engelachtige indiefenomeen uit Californië is in de coronajaren pijlsnel gestegen. Bij haar vorige bezoek aan Nederland, in 2018, speelde ze nog in Bitterzoet (Amsterdam) en Merleyn (Nijmegen), kleine dependances van lokale poppodia. Vanavond strekt de Afas Live zich voor haar uit, al moet gezegd dat die verre van uitverkocht is. Begin juli stond ze op het hoofdpodium van Down the Rabbit Hole (DTRH). De ‘Paradiso-fase’ sloeg ze domweg over.

De muzikale verklaring heet Punisher (2020), het prachtige tweede album dat ze tijdens het concert helemaal uitvoert, maar er brak ook een persoon door, een millennialrolmodel dat op sociale media een onweerstaanbare openhartigheid aan de dag legt, of het nou over haar abortus gaat, depressies, liefdesperikelen, verdriet over de toestand in de wereld of de manier waarop collega Ryan Adams haar misbruikte toen ze rond 2014 zijn geliefde was. Phoebe is ‘real’: ze maakt zich kwetsbaar alsof er geen andere optie is.

In Amsterdam lijkt het haar missie om uit te dragen dat ze niet de ster is, maar een gelijke. Ze praat met fans, zoekt ze op, informeert naar hun welzijn, legt een liedje stil als de warmte een bezoeker velt: ‘EHBO, hierheen alsjeblieft.’

Wie last heeft van wrok tegen woke: kom naar Phoebe, de liefste en sociaalste popster van nu, dan schiet die knoop meteen los.

Wie louter voor de muziek is gekomen, kan trouwens óók tevreden naar huis. Waar ze op DTRH nog grootse visuals inzette, houden Bridgers en haar in skelet-overalls geklede band het in Amsterdam sober: alle aandacht op de liedjes.

Ze geeft al in de opening haar twee grootste hits weg: Motion Sickness en Kyoto. Je zou kunnen opmerken dat ze nog wel één of twee compacte, krachtige songs als Kyoto kan gebruiken, maar ze zingt de melancholiek meanderende meerderheid zo hemelbestormend mooi met haar kristallen stem dat je die gedachte laat gaan.

Moon Song, over zelfopoffering en liefde: wat een juweel. Phoebe Bridgers is zo’n artiest die troost en hoop kan bieden met een bedroefd, apocalyptisch slotstuk: het in slow-motion exploderende I Know the End, waarin ze crowdsurft op Hollandse handen (‘voor het eerst, dat was leuk’).

Bij haar terugkeer vraagt ze welke toegift we willen horen. Me & My Dog wordt er geroepen, een lied dat ze opnam met Lucy Dacus en Julien Baker, als Boygenius. Tuurlijk, knikt ze – en daar is het al: van Phoebe, voor ons.