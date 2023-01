Ook jongere kijkers zitten denk ik niet te wachten op de zinloze lolligheid in ‘Test Case’

Als een tv-programma begint met de stelling dat het allemaal ‘niet gek genoeg kan’, weet je dat er onheil op komst is. Het duurde dan ook niet lang voordat het héél vrolijke en hippe consumentenprogramma Test Case – een spin-off van Kassa – vooral een uiterst curieuze mix bleek van Checkpoint en Proefkonijnen. Presentatrice Amber Kortzorg beloofde een programma ‘vol spektakel en openbaringen’. O jee.

Test Case begon nog tamelijk serieus, met een test van veiligheidshamers voor in de auto. Kortzorg liet zichzelf te water gaan om te testen welk type hamer het beste werkt om een ruit te slopen in tijden van nood. Kortzorg kreeg toch koudwatervrees, en liet de boel over aan instructeur Rob. Echt spannend werd het niet, want bij instructeur Rob kreeg je toch al snel het idee dat alles – met of zonder hamer – uiteindelijk toch wel goed zou komen.

Daarna ging het van kwaad tot erger, met als dieptepunt een langgerekt item waarin vier topsporters stofzuigers uitproberen in een gymzaal. Bij dit ‘NK Stofzuigen’ stond heel wat op het spel, want welke stofzuiger had de meeste zuigkracht? En welke stofzuiger liet alles schoon achter? Het ontaardde al snel in infantiele lolligheid, maar wat wil je, met spelonderdelen als slalommen en plastic ballen in een windturbine zuigen.

Het NK Stofzuigen in 'Test Case' Beeld BNNVARA

Tussendoor kwamen ‘mentalisten’ Rob en Emiel langs om te laten zien hoe marketingtrucs ons beïnvloeden, en was er een segment met ‘Repairman Reinier’, een oudere man die het snoertje van een melkopschuimer repareerde. U begrijpt: bloedstollende televisie. Later volgde nog een quasi-serieus en oppervlakkig item over de verspilling van belastinggeld voor een ongebruikt parkeerterrein in Emmen, maar misschien was Test Case op dat moment niet meer in de positie om te klagen over verkwisting van gemeenschapsgeld.

Die vraag die na dit alles overheerste, was vooral: waarom? Moest Kassa ineens hoognodig toegankelijker worden gemaakt voor een jong publiek? (Wat meestal neerkomt op lolligheden die bij geen enkele generatie aanslaan, omdat smaak nu eenmaal geen generatiekwestie is). Besloot iemand bij BNNVARA dat het tijd werd voor een soort Kassa voor Dummies? Of lagen de zendermanagers te slapen, en is het uitzendslot op NPO 1 per ongeluk verward met dat van NPO 3 – traditioneel een zender waar kinderprogramma’s het best tot hun recht komen?

Het veelvuldige gebruik van de muziekjes uit de Amerikaanse komedie Curb Your Enthusiasm benadrukte nog maar eens de lulligheid van dit alles. En dan niet ironisch lullig, zoals de makers wellicht voor ogen hadden, maar vooral pijnlijk lullig, met als dieptepunt het slotitem ‘Poesjes & Puppy’s’, waarin schattige puppy’s allerlei speelballen mochten ‘testen’.

Een bezorgde burger uit Emmen zorgde nog voor de beste samenvatting van het programma: ‘Het is triest, maar ook om te lachen.’ Het kan dus blijkbaar toch wél gek genoeg.