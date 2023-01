Ook in de Opera2day-productie van ‘Don Quichot’ blijft de vraag: wie is gek, hij of wij?

'Don Quichot' van Opera2day.

De een ziet een idealist in hem, de ander een ouwe knar die van het padje is geraakt. Hij is neergezet als een fantast en als een vrijheidsstrijder. Welke eigenschappen hij ook krijgt aangemeten, Don Quichot de La Mancha spreekt al tot de verbeelding sinds de Spaanse schrijver Miguel de Cervantes hem in 1605 op de wereld zette. In de vier eeuwen die volgden zijn alleen al 98 podiumproducties verschenen waarin de Spaanse ridder een rol speelt. Althans, zoveel heeft de Italiaanse librettist en regisseur Stefano Simone Pintor er gevonden bij de voorbereidingen voor zijn eigen Don Quichot, die 22 januari in première gaat bij het Haagse operagezelschap Opera2day.

De Spaanse ridder van Cervantes, die zijn burcht verlaat op zoek naar een andere, mooiere werkelijkheid, is in de productie van Opera2day de eigenaar van het internationale bedrijf La Mancha Inc. Hij heeft alles bereikt wat hij wilde, maar hij zoekt een avontuurlijker leven en verliest zichzelf in ridderfantasieën.

Tussen droom en werkelijkheid

Net als Cervantes’ hoofdpersoon – die windmolens te lijf gaat omdat hij ze aanziet voor gevaarlijke reuzen – beschouwt de hedendaagse Don Quichot de mensen en voorwerpen om hem heen als deel van zijn eigen verhaal. Hij vindt zijn Sancho Panza, zijn nuchtere dienaar, in de persoon van een nerderige bedrijfsarchivaris, en ziet in een bureaustoel zijn ridderpaard dat, net als vier eeuwen geleden, Rocinante heet.

Maar Don Quichot is niet de enige dromer in het verhaal, zegt Pintor. De verleiding om de ruimte tussen droom en werkelijkheid op te zoeken, is universeel en van alle tijden. ‘Mede daarom was Netflix zo’n hit tijdens de pandemie, toen het normale leven stilviel: mensen hebben behoefte aan verhalen en dromen. In de voorstelling fantaseert de directeur van La Mancha Inc. dat hij eigenaar wordt van het bedrijf, de schoonmaakster droomt ervan door iedereen geaccepteerd te worden. Ook nu zijn er bevoorrechte mensen die een ander leven willen, prins Harry is maar een van de voorbeelden. En Elon Musk droomt ervan de planeet Mars in te nemen.’ De astronaut te paard, die op het campagnebeeld staat van Don Quichot, is dus eigenlijk niet eens zo’n fantastisch verzinsel.

Multiculturele elementen

Net als de Spaanse auteur zet Pintor een ingenieus spel op, waarin het publiek een functie heeft in de structuur van het verhaal. ‘Cervantes stelt zich op aan de kant van de lezer en vertelt dat hij de adel op de hak wil nemen. De vraag wordt opgeroepen: wie is gek, degene die zijn fantasieën volgt of wijzelf?’

Pintor bracht multiculturele elementen aan in zijn Don Quichot, waarin meerdere talen worden gebruikt – met ondertitels. Ook daarvoor hoefde hij Cervantes geen geweld aan te doen. ‘Het Spanje van toen kende nog veel invloeden van de verdreven Moren, die ook in het boek zichtbaar zijn. Cervantes laat de verzonnen verteller bijvoorbeeld aan het begin van het boek zeggen: dit verhaal is mij verteld door een moslimhistoricus. Tegelijk was Spanje een koloniale grootmacht, eigenlijk ook een soort multinational. Dat zie je terug in het boek, het bevat verhalen uit meerdere landen.’

De ridderfantasieën in Don Quichot worden muzikaal in de verf gezet met muziek van middeleeuwse componisten, onder wie Guillaume de Machaut, Francesco Landini en Jacopo da Bologna. Stukjes uit hun werk zijn door componist Vanni Moretto vervlochten met hedendaagse muziek van hemzelf, een wisselwerking die Moretto in 2019 succesvol toepaste met muziek van Vivaldi in de productie Dangerous Liaisons, ook van Opera2day. Het New European Ensemble werkt hiervoor samen met het Italiaanse La Fonte Musica, gespecialiseerd in middeleeuwse muziek.