Ook in crisistijden komt talent op: Tom VR maakt geduldige en ingetogen luisterdance ★★★★☆

Dat er ondanks de lockdown van het nachtleven toch nog mooie nieuwe dj’s en producers opkomen, is geruststellend nieuws. Tom VR uit Leeds heeft zich niet uit het veld laten slaan door dichte clubdeuren: na een handvol diepe, dansbare clubtunes in de eerste maanden van 2020, dus vlak voor het begin van de pandemie, boog de jonge producer zich met extra aandacht over zijn apparaten. Please Keep Shimmering is een verzameling emotionele en met uiterste zorg gecomponeerde dancetracks. Uit de titel spreekt natuurlijk de moed der wanhoop.

Tom VR

Tom VR begrijpt hoe je de betere luisterdance opbouwt: nummers als Achemore, met een aanhoudend snerpend synthesizertje op de achtergrond dat je door de track stuurt, verandert steeds van intensiteit en klankkleur. Vooral het ritmische spel, met her en der opduikende diepe bassdrums en een enkele goedgeplaatste bekkenslag, is bewonderenswaardig. Zijn ingetogen composities doen soms denken aan het studieuze werk uit de jaren negentig, de intelligent dance music, maar staan ook in de schaduw van de dubstep en ambient, en dus aan de meer benevelende randen van de dancemaatschappij.

October is een ode aan de weidse drum-’n-bass van voorgangers als Photek, terwijl Tom VR in het elektronische droomlandschapje van Keep Shimmering hint naar de ambient-dub en triphop uit voorbije tijden. Een ideale track om een woeste clubnacht mee te verwerken. Als die er weer zijn.

Tom VR Please Keep Shimmering Dance ★★★★☆ Valby Rotary