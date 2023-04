Ook in China kun je straks wandelen door het menselijk lichaam

De nieuwe vestiging in aanbouw van Corpus in de Oost-Chinese stad Ma’anshan. Beeld Corpus

Al tienduizenden bezoekers hebben in Oegstgeest een reis gemaakt door het menselijk lichaam. Interactief museum Corpus kopieert de succesformule nu in het buitenland. In China gaat dit voorjaar een vestiging open van de educatieve attractie. In de Verenigde Staten zijn plannen voor nog eens twee vestigingen.

Het gebouw van Corpus is niet te missen aan de A44, ter hoogte van Oegstgeest en het Leiden Bio Science Park. Een metershoog mensfiguur ‘zit’ tegen het pand aan. Bezoekers maken in 55 minuten een ‘experience’ door het menselijk lichaam. Via een roltrap in de knie lopen ze onder andere door de baarmoeder, de darmen, longen, hart, hoofd en hersenen. Ze ontdekken wat het menselijk lichaam bijzonder maakt, hoe de organen werken en hoe ze gezonder kunnen leven.

Binnenkort opent in de Oost-Chinese stad Ma’anshan een kopie van het gebouw en de attractie. ‘We zijn momenteel aan het proefdraaien, de officiële opening volgt later dit voorjaar’, zegt algemeen directeur Hanneke Hansen van Corpus in Oegstgeest. ‘Ook in Ma’anshan ligt Corpus aan de snelweg, zodat niemand de blikvanger aan de gevel kan missen.’

Het idee van Corpus, in maart 2008 in Nederland geopend, is afkomstig van Henri Remmers. Hij was onder andere tv-maker bij Veronica en ontwikkelde het Nederlands paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Sevilla (1992) en de attractie Holland Experience (1996) in Amsterdam. Naast een ‘experience’ beschikt Corpus ook over een congrescentrum voor zakelijke klanten.

Remmers droomde er al jaren van om Corpus naar het buitenland uit te breiden, zegt Hansen. ‘Daar leent dit concept zich immers goed voor, want het menselijk lichaam is overal hetzelfde. De mensfiguur aan de gevel is neutraal. Met een investeerder is hij op zoek gegaan naar een locatie in China.’

In 2015 kondigde Remmers een tweede Corpus aan in de hoofdstad Beijing. Die attractie moest in 2016 open gaan. ‘Corpus staat symbool voor de gezonde mens en daar zijn de Chinezen op dit moment veel mee bezig. Ik verwacht dat het echt gaat aanslaan in China’, zei Remmers in 2015 tegen het Leidsch Dagblad. ‘Er is zeker ruimte voor tien Corpussen in China. De investeerders praten zelfs over een veelvoud van tien, maar dat is misschien te veel van het goede.’

Dat bleek inderdaad te optimistisch; het plan in Beijing ging uiteindelijk niet door, daar kwam de vestiging in Ma’anshan voor in de plaats. ‘Het was best ingewikkeld door verschillen in taal en cultuur’, zegt Hanneke Hansen, ‘en toen kwam de coronapandemie er ook nog achteraan.’ China heeft niet langer de prioriteit voor verdere uitbreidingen. Wel is Corpus in gesprek met de Amerikaanse steden Orlando en Houston. ‘Er is onlangs een intentieverklaring getekend’, zegt Hansen. ‘De onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium.’