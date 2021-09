Evelijn de Jong vam boekhandel Dominicanen in Maastricht Beeld Eva Faché

Jullie Nr 1 is de nieuwe Arnon Grunberg?

‘Elk hoofdstuk is raak in De dood in Taormina, er zitten zoveel verhaallijnen en gedachtegangen in. Een boek dat blijft intrigeren.’

Nr 3 is een familieroman geschreven door Sarah Leers, de dochter van oud-burgemeester van Maastricht en oud-minister Gerd Leers?

‘Eerst dacht ik: een boek over de geschiedenis van de familie Leers, wat is daar nu interessant aan? Maar ik las het in één ruk uit. Het romandebuut Victoria stijgt uit boven een intiem familieverhaal omdat het over verloren tijdsbeelden gaat. Over bijvoorbeeld het werk in de Limburgse mijnen en de hardheid die dat met zich meebracht.’

Nog iets saillants over de familie te weten gekomen?

‘Absoluut, het is geen prettige jeugd geweest voor de oud-burgemeester. Hij komt uit een ondernemersfamilie in hart en nieren maar in de opvoeding werd de lat zeer hoog gelegd.’

Nr 4 en 8 spelen zich af in Noord-Afrika.

‘De boekhandel van Algiers van Kaouther Adimi gaat over de eerste uitgever van Camus. Een weelderig geschreven roman.

‘De trotse bedelaars is een heruitgave en speelt zich af in Egypte. Vlijmscherp en vol ironie beschrijft Albert Cossery de maatschappij.

Nr 9, De jongen en de papegaaiduiker van Michael Morpurgo, is een kinderboek gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

‘Een jongen en een moeder worden na een schipbreuk gered door een vuurtorenwachter op een eilandje. Maar het gaat ook over de oorlog en vriendschap. Met prachtige illustraties. Geschikt vanaf 7 jaar.’

Merken jullie veel van #booktok in Maastricht?

‘Ja, ook hier bestormen jongelui de boekhandel. We verkopen in één week soms tachtig exemplaren van een boek. Nu bijvoorbeeld Achilles Song van Madeline Miller. Het zijn voornamelijk Engelstalige titels dus soms denken we: hoe krijgen we het zo snel mogelijk aangevuld? Vanwege de Brexit gaat dat vanuit Engeland lastiger. En waar we huiverig voor zijn, is het dreigende papiertekort. Ik krijg mailtjes van uitgevers uit Amerika dat er nu al tekorten zijn. Het wordt dus spannend. Maar anderzijds never a dull moment in het boekenvak!

Toptien boekhandel Dominicanen in Maastricht

1. Arnon Grunberg: De dood in Taormina; Nijgh & van Ditmar

2. Willem du Gardijn: Het einde van het lied; Koppernik

3. Sarah Leers: Victoria; London Books

4. Kaouther Adimi: De boekhandel van Algiers; Ambo Anthos

5. Margot Vanderstraeten: Minjan; Atlas Contact

6. Michael Pye: Antwerpen; De Bezige Bij

7. James Norbury: Grote Panda & Kleine Draak; ; Fontaine Uitgevers

8. Albert Cossery: De trotse bedelaars; Uitgeverij Jurgen Maas

9. Michael Morpurgo: De jongen en de papegaaiduiker; Luitingh-Sijthoff

10. Patricia Hegarty: Jij maakt mij gelukkig ; Veltman Uitgevers

Toptien best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door de CPNB)

1. Lucinda Riley: De liefdesbrief; Xander Uitgevers

2. Rutger Vink en Thomas van Grinsven: De magische halsband; Kosmos

3. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum

4. Arthur Japin: Honden voor het leven; Mozaiek

5. Herman Koch: Een film met Sophia; Ambo Anthos

6. Lex Kroon: Ik lach om niet te huilen; Prometheus

7. Griet op de Beeck: Jij mag alles zijn; Prometheus

8. Michael Pilarczyk: Je bent zoals je denkt; Invictus

9. Hanneke de Zoete: Het grote kook- en bakboek van de zoete zusjes; Kosmos

10. Lale Gül: Ik ga leven; Prometheus