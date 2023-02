Ook fotografieblad ‘Focus’ kon zeventig jaar na dato niet om de Watersnoodramp van 1953 heen

Fotografieblad ‘Focus’.

Iedereen is tegenwoordig fotograaf, met een smartphone binnen handbereik. Of, zoals professional Krijn van Noordwijk het kernachtig formuleert in het stokoude fotomagazine Focus: ‘Iedere lul kan nu met gemak een technisch goede foto maken.’ Dat klinkt bitterder dan hij bedoelt. Van Noordwijk ervaart de democratisering van de fotografie geenszins als vervelend. Hij vindt het zelfs enig. ‘Het komt er nu extra op neer hoe je je onderscheidt. Het is het oog, niet de techniek. Het is hoe je denkt, voelt.’

Aan de foto’s van Van Noordwijk die in de rubriek ‘portfolio’ worden getoond, kan menig amateur nog een puntje zuigen. Als fotograaf zoekt de voormalige reclameman naar een ‘klein stukje ziel’, zegt hij, ‘en soms maak ik dat groter’. Modeontwerper/ondernemer Olcay Gulsen poseert in een vuilniszak (‘Ze kon er de humor wel van inzien’), filmmaker David Lynch kijkt vragend en dj/schrijver Joost van Bellen boos. De kop van Hans Dulfer mag er ook zijn, al dacht de muzikant daar volgens de fotograaf anders over: ‘Helaas vindt Hans het zelf helemaal niets.’

Focus gaat al 109 jaar lang mee. In de eigen, belegen maar passende woorden op de site: ‘Focus is al 109 jaar scherp in fotografie’. Het is overigens niet het oudste tijdschrift van Nederland, dat is naar verluidt Archief, het tijdschrift van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, ruim 250 jaar geleden opgericht.

Bijzonder aan Focus is dat het blad in al die jaren na oprichter Adriaan Boer maar zes hoofdredacteuren heeft versleten. Roos Schouw, ook de uitgever, is sinds 2018 de zevende. De doelgroep is onveranderd: professionals en gevorderde amateurs. Niet voor niets is er een sectie ‘praktijk’ – in dit nummer onder meer met een handleiding voor fotografen om een eigen site te bouwen – en worden camera’s getest.

Ook Focus kon zeventig jaar na dato niet om de Watersnoodramp van 1953 heen. Dat doet het blad door in het eigen, rijke archief te duiken. Het levert een reeks indringende foto’s op, van onder anderen Ed van der Elsken. Ook is het voorwoord afgedrukt dat op 7 februari 1953 in Focus verscheen. Hoofdredacteur Dick Boer deed een mooi beroep op de solidariteit van fotografen. ‘Onder de van alles berooiden zullen ook leden van fotoclubs zijn’, veronderstelde hij. ‘Wij stellen voor, dat mensen die twee camera’s hebben, er een afstaan aan de collega’s amateurfotograaf, die er geen meer hebben’.