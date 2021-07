Ook Eric Clapton blijkt een wappie

Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen. Deze week: de wappie, high van waanideeën.

‘Chef! Chef!’ kwam de jongste bediende de Wakkerlands-redactie opgestormd. ‘Wwwwwwwpppffff vvvrrrr-hik!?!’ was het volgende dat hij uitbracht. De arme jongen was volledig overstuur.

‘Kalm aan Erasmus’, zei ik. Zo noemen wij hem bij Wakkerlands, want zijn voornaam is Desiderius. ‘Ga zitten. Wat is er aan de hand?’ De knaap sperde zijn ogen wijd open en stak een arm vooruit, afwerend, alsof hij een monster zag.

‘Wwwww-wa-www-ughk..... wwww-wappie!’

Ik stond op, liep naar hem toe en sloeg hem met de rug van mijn hand in het gezicht. Zijn schouders zakten naar beneden, zijn hoofd viel voorover en doods staarde hij voor zich uit.

‘Clapton,’ lispelde hij. ‘Eric Clapton werd vandaag op Twitter een ‘wappie’ genoemd.’

‘WAT?!?!?’

Eric Clapton in 2017. Beeld EPA

Zoals iedereen hier weet, behoor ik tot de generatie die postuleerde dat Eric Clapton ‘God’ is, dus dit bericht kwam neer op blasfemie. Maar inderdaad, op Twitter wordt de Deus ex Stratocaster sinds kort een → wappie genoemd. Schokkend! En toch, Slowhand heeft het ernaar gemaakt. Hij is tegen covid-vaccinatie en weigert op te treden in zalen die een vaccinatiebewijs eisen. En de realiteit is dat het invectief (schimpwoord) → wappie op dit moment het meest gebruikt wordt voor covid-ontkenners en → antivaxxers. Zoals de aanhangers van ‘Viruswaarheid’, de → viruswappies, onder leiding van → opperwappie Willem Engel.

De etymologie van ‘wappie’ is een goed bewaard geheim. Er zijn verschillende theorieën, maar harde bewijzen ontbreken. In de jaren zeventig had je de WAP, de weekend adult party, waarbij dat ‘adult’ staat voor het gebruik van xtc, desgewenst gecombineerd met seks. Er zijn diverse online ‘wapshops’ (wapwinkel.com, wapshop.nl, weekendadultparty.com – ‘snelle discrete levering’) waar je de benodigdheden voor zo’n party kunt aanschaffen. Zo werd ‘wappie’ een bijvoeglijk naamwoord voor ‘high’, denken sommigen. ‘Wow, ik ben geloof ik nog nooit zo wappie geweest’.

Van daaruit ontwikkelde het zich tot zelfstandig naamwoord: je bent wappie, je bent een wappie – iemand die een beetje vaag en verward is. Anderen hechten meer geloof aan de verklaring dat het een samentrekking van ‘weird’ en ‘happy’ is. Ook geen slechte typering van de xtc-roes, begrijp ik van de jongelui hier. Niet uit eigen ervaring, voor alle duidelijkheid. Als lid van de Clapton-generatie heb ik een voorkeur voor het meer ambachtelijke drugswerk. Branden, opkoken, en inspuiten met een tourniquet tussen de tanden.

En nu betekent ‘wappie’ dus iemand die high is van waanideeën, min of meer synoniem met → gekkie .→ Linkswappies, → rechtswappies, → transwappies, → complotwappies, → viruswappies.

Een schimpwoord (invectief) verliest natuurlijk zijn scherpte wanneer mensen het over en weer voor elkaar gebruiken, zoals kleuters op het schoolplein. ‘Jij bent een eikel.’ ‘Nee, jíj bent een eikel!’ Streep die eikels maar tegen elkaar weg. Zo is het met → wappie ook. De coronabetogers op het Museumplein dragen borden met ‘Proud to be a wappie’. Scheldwoord geneutraliseerd.

Maar jeemig, Clapton.

‘CLAPTON!’

‘Sorry chef,’ zei Erasmus.

Maar goed, ik vergeef het hem. Wat die man allemaal niet heeft meegemaakt. Hij groeide op in de waan dat zijn moeder zijn zus was, pikte de verloofde van George Harrison af en zijn 4-jarige zoontje viel te pletter uit een torenflat.

‘De zesenveertigste verdieping’, knikte Erasmus, op gezag van zijn smartphone.

Dan valt wappie nog mee.