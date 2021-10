Ook een avond ‘Cave voor gevorderden’, zonder gitaren, zit vol bezwerende hoogtepunten ★★★★☆

Nick Cave (links) en Warren Ellis in Carré in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

‘Tupelo!’ roept iemand vanuit het donker.

‘Mercy Seat!’ roept een ander.

Nick Cave heeft zijn toehoorders in het Amsterdamse Carré zelf aangemoedigd om ‘dingen te roepen’. Dan komen er natuurlijk verzoekjes, maar zo’n tournee is dit dus niet.

‘Deze is voor die gast die om The Mercy Seat riep,’ zegt ceremoniemeester Nick Cave (64), om vervolgens iets heel anders te spelen.

Dit is de tournee van Cave en Warren Ellis (56), het Bad Seeds-lid met de baard, de lange, grijze tovenaarsharen en de viool, al zit hij vanavond vaker met een minikeyboard op schoot. Ze spelen werk van hun sterke album Carnage (2021): ‘Bloedbad,’ vertaalt Cave grommend.

Daar komen veertien Bad Seeds-nummers bij (plus de mooie T.Rex-cover Cosmic Dancer), maar ze omzeilen bewust de publieksfavorieten. Henry Lee en (solo aan de vleugel) Into My Arms, dat is het qua ‘hits’ wel zo’n beetje. Wel opvallend veel van het jongste, in vergelijking met de twee voorgangers wat geruisloos gepasseerde Bad Seeds-album Ghosteen (2019).

Ook muzikaal is alles anders. Achter Cave staat een fantastisch driekoppig gospelkoor, achter Ellis één muzikant: alleskunner Johnny Hostile (toetsen, bas, soms drums). Naast Ellis staat een elektrische gitaar die onaangeroerd blijft.

Geen gitaar, weinig drums, donker repertoire. Het is ‘Cave voor gevorderden’, maar de hogepriester is in topvorm, zeker ook vocaal, waardoor het hoogtepunten regent.

Vooral de Carnage-stukken overdonderen in al hun grimmige glorie: de industriële gospel van White Elephant, het brute Hand of God en Balcony Man, met ‘joelverzoek’ aan de mensen op het balkon (ingewilligd).

Zo is er in de religieuze duisternis genoeg licht en warmte en valt er ook nog veel te lachen. Wat doet die Cave dat goed.