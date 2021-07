Ook dit is de mens: Isabelle Huppert in Cannes en een voetbalsupporter met een brandende rookbom in zijn kont

Actrice Isabelle Huppert op het filmfestival van Cannes. Beeld AFP

Het is duidelijk dat dit geen beste week was. U volgt het nieuws, u weet het. Maar misschien kwam daarom de rode loper in Cannes, de eerste serieuze rode loper sinds anderhalf jaar, wel als geroepen. Er was de photo call van de nieuwe film van Wes Anderson, met Timothée Chalamet, Wes Anderson, Tilda Swinton en Bill Murray; beroemdheden van verschillende generaties met sterk contrasterende stijlopvattingen die de meme-industrie op volle toeren deden draaien.

En dan was er de verschijning van Isabelle Huppert, die heel even de tijd stilzette met haar ultrastijlvolle verschijning in een hooggesloten zwarte outfit van Balenciaga, die spectaculair afstak tegen de loper. Een van de beste actrices van haar generatie, in dienst van de kunst en de schoonheid. Ze droeg een zonnebril om zich te beschermen tegen duizend flitslichten. We hadden het allemaal gemist.

Maar het begon dus, lang, lang geleden (vorige week zondag) met een EK-finale.

Wat zou er deze week gebeurd zijn als Engeland wel het EK had gewonnen? Zinloze vraag, maar voetbal kent veel parallelle werelden waarin de geschiedenis lijkt te scharnieren om een schot op de paal of de teen van een keeper, om het even bij Nederland te houden. Wat zou dan het lot zijn geweest van het beeld waarvan ze in Engeland deze week maar geen afscheid kunnen nemen?

In de aanloop naar de wedstrijd tegen de Italianen begonnen op sociale media beelden rond te gaan waarin het gedrag van beschonken Engelse fans werd vergeleken met ruim tweeduizend jaar Italiaanse beschaving. Oneerlijk, zeker, maar een goed beeldrijm lijkt toch altijd minstens een beetje waar. Een foto van een dronken, naakte fan in een Engelse fontein werd naast een afbeelding van de David van Michelangelo geplaatst: zie je wel, we zijn kansloos, zeiden de Engelsen. Italianen hebben de Renaissance en wij hebben zelfkastijding tot kunstvorm verheven.

Charlie Perry, inmiddels breed bekend als ‘flare arse man’, op de website van ‘The Sun’.

Al snel begon er één beeld te domineren in dat lange wachten op de finale. Veel fans – de meesten zonder ticket – hadden zich verzameld op Leicester Square, in het centrum van Londen. De beelden van het drankgelag dat al op de vroege zondagmorgen een aanvang had genomen, begonnen rond te gaan op sociale media. En dat trok op zijn beurt veel fotografen en televisiecrews aan. Om eruit te springen moest je onverwachts uit de hoek komen en niet zomaar bierflessen in de lucht gooien.

Een man liet, aangemoedigd door omstanders, zijn broek zakken en stak een brandende rookbom in zijn kont. En ‘flare arse man’ was geboren. In de kater van de nederlaag op maandagmorgen leek het beeld van deze figuur ergens voor te staan, een vooraankondiging van een verloren finale, een symbolisch eigen doelpunt, zo u wilt. Het was even de meme van de dag. Zou Richard Branson hebben verwacht dat zijn kostbare ruimtereis zou worden overschaduwd door een gast met een rookbom in zijn kont, vroeg iemand op Twitter zich af.

The Sun stortte zich op de zaak en had ‘flare arse man’ donderdagochtend weer op de voorpagina, onder de kop ‘Jackass’. Ze waren hun concurrenten te snel af met een exclusief interview met deze 25-jarige dakdekker, die wist te vertellen dat hij na de consumptie van grote hoeveelheden ‘wit poeder’ en zeker twintig blikken Strongbow-appelcider zonder een kaartje Wembley was binnengedrongen. En hij had nergens spijt van. ‘Dit zijn wij’, was de strekking van de verslaggeving in The Sun. Impliciete mededeling over de verloren finale: ‘Eigen schuld.’

In andere delen van de Britse pers ging het in de dagen na de finale vooral over het racisme dat loskwam richting de Engelse spelers die strafschoppen hadden gemist. Een muurschildering van aanvaller Marcus Rashford (gebaseerd op een bekend portret van fotograaf Daniel Cheetham) in zijn oude buurt in Manchester werd na de finale eerst beklad met racistische scheldwoorden, die snel door buren werden afgedekt met papieren harten. Foto’s van deze actie deden de ronde op sociale media en binnen een paar dagen groeide de muur uit tot een monument vol steunbetuigingen. Op veel gepubliceerde foto’s is te zien hoe de geschilderde Rashford nog net over een golf van kaarten en vlaggen heen kan kijken, terwijl honderden mensen zich voor het portret hebben verzameld, in stil protest.

Dit zijn wij ook, willen ze maar zeggen.