Ook deze roman van Patrick Modiano is weer op zijn eigen manier fantastisch

Bij Patrick Modiano (1945) weet je wat je krijgt. Een man van onbestemde leeftijd stuit op de naam van een persoon of een adres en zoekt daarna zijn geheugen af waar hij die naam of dat adres toch van kent. Langzamerhand komen schimmen tot leven, er schiet hem steeds meer te binnen. Elk boek is op zijn eigen manier fantastisch. In de nieuwe vertaling Kleedkamer in kindertijd is het een gezicht van een jonge vrouw dat hem terugvoert naar twintig jaar eerder, toen hij zijn leven nog voor zich had en in Parijs woonde.

Inmiddels heeft hij zijn toevlucht gezocht tot een niet bij naam genoemde stad aan de West-Afrikaanse kust. De man, die zich Jimmy Serano laat noemen, leeft daar in een ‘eeuwig vandaag’. Hij verdient wat geld met het schrijven van een feuilleton, De avonturen van Lodewijk XVII, waarvan elke avond een aflevering wordt voorgelezen op Radio-Mundial. Het is een leeg en doelloos leven – voor de radio schrijft hij het liefst passages over uit tweedehands-avonturenromans – waarin hij lijkt te berusten. Maar dat is schijn, natuurlijk.

