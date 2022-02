Ook de derde King’s Man is een slap aftreksel van Bond en Indiana Jones ★★☆☆☆

Harris Dickinson (links) en Ralph Fiennes in The King’s Man.

Het barst van de complottheorieën in The King’s Man: hele wereldoorlogen blijken in deze film bekokstoofd te zijn door een kleine groep onruststokers, aangevoerd door een mysterieuze Schot. Raspoetin, Mata Hari, Gavrilo Princip, ze dansen allemaal naar het pijpen van dezelfde slechterik. Een ander geheim genootschap, opgezet door een Britse Hertog (Ralph Fiennes) probeert de plannen te verijdelen.

Na Kingsman: The Secret Service (2014) en Kingsman: The Golden Circle (2017) is dit curieuze derde deel in de spionagefilmreeks van de Engelse regisseur en scenarist Matthew Vaughn opnieuw een tamelijk heilloze poging om James Bond en Indiana Jones te kruisen. De botte humor en extravagante actiescènes hebben een zekere charme, maar het scenario is te wijdlopig en flauw.