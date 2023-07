Ook alléén piano en viool weten je mee te slepen in de sensualiteit van de opera ‘Salome’ ★★★★☆

Mathieu van Bellen Beeld Ton Stanowicki

Alsof we in een bioscoop zitten, maar dan ruim honderd jaar geleden: teksten in krullerige kaders, geprojecteerd op een groot gespannen doek met daarbij livemuziek. Alleen zijn er geen bewegende beelden en luisteren we naar operamuziek. En het grote doek hangt niet in een bioscoop, maar in Muziekhaven Zaandam, de 17de-eeuwse schuurkerk die, samen met de pastorie, door violistenechtpaar Mathieu van Bellen en Maria Milstein is gerenoveerd tot kamermuziekcentrum.

Donderdagavond spelen Van Bellen en pianist Mathias Halvorsen er het derde deel van hun ambitieuze project: operamuziek gearrangeerd voor viool en piano. Na Puccini’s Tosca en La Bohème, viel de keus op Salome van Richard Strauss.

Over de auteur Maartje Stokkers schrijft sinds 2019 voor de Volkskrant over klassieke muziek. Daarvoor was ze jarenlang als presentator verbonden aan Radio 4.

Het libretto baseerde Strauss op de toneeleenakter van Oscar Wilde, want, vond Strauss, die schreeuwde om muziek. Wilde goot het Bijbelverhaal – meisje Salome danst voor Herodes en krijgt daarvoor in ruil het hoofd van Johannes de Doper – in een psychologisch en seksueel getint drama. Ook al werd het toneelstuk van Wilde daardoor geboycot, Strauss’ opera kon op een juichende ontvangst rekenen.

Het begint op een avond in het paleis van Herodes Antipas. Hij zit de hele tijd begerig naar zijn stiefdochter Salome te loeren, gek wordt ze ervan. Ze vlucht van tafel en kijkt buiten naar het koele licht van de maan. In de oorspronkelijke orkestversie worden zilveren tremolo’s in de strijkers doorspekt met sensuele houtblazers. Op een enkele viool klinken de vele tremolo’s vooral onrustig en komt de broeierige atmosfeer niet helemaal tot haar recht.

Dan klinkt in de rechterhand van de piano – zwaar en plechtig door Halvorsen uitgelicht – de profeterende stem van Johannes de Doper. Hij zit gevangen in een put omdat hij een uitgesproken oordeel had over Salome’s moeder Herodias, gescheiden van haar eerste man. Salome, gefascineerd, wil de gevangene zien. Wat volgt, is een uitermate expressieve passage. Strauss’ rijke orkestratie – snerpend hout, diep dreigend koper en weer die spanningsvolle vioolbevingen – is geweldig smaakvol gevat in het viool-pianoarrangement. Het maakt nieuwsgierig naar het bekendste gedeelte uit de opera: de Dans met de zeven sluiers.

Salome’s verlangende nieuwsgierigheid krijgt een steeds obsessiever karakter. Terwijl op zijn beurt Herodes naar haar smacht. Hij belooft haar alles wat ze wil, als ze voor hem danst. Ook al zijn sommige overgangen nogal bruusk en klinken de kartelige melodieën en schokkerige ritmes wat rommelig, in Salome’s dans word je door Van Bellen en Halvorsen meegesleept in de sensualiteit die door de aderen van de opera stroomt.

De schok van Herodes wanneer Salome vervolgens het hoofd van Johannes op een zilveren schaal eist, voel je zelf, zo direct zijn viool en piano. Aangrijpend is de verstilling wanneer Salome Johannes tijdens zijn onthoofding niet eens hoort schreeuwen. Van Bellen en Halvorsen geven Salome een extra dimensie: die van kwetsbaarheid.